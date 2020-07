La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 JxC:

Así lo aseguraron las concejales Karina Sala y Mariela Schvartz en referencia al IFE. "Esto refleja el compromiso del intendente Abella y que un sector de la oposición le volvió a mentir a los vecinos tratando de asustarlos", dijeron. Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio celebraron la decisión del presidente Alberto Fernández de realizar el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y aseguraron que "volvió a dejar en ridículo al kirchnerismo campanense". "Esto refleja el compromiso del intendente Sebastián Abella con los vecinos ya que realizó numerosas gestiones ante los Gobiernos Nacional y Provincial para que beneficiarios de Campana sigan percibiendo el bono de Anses", enfatizaron las ediles Karina Sala y Mariela Schvartz. Además, remarcaron que "está a las claras que un sector de la oposición le volvió a mentir a los vecinos, tratando de asustarlos con falsas acusaciones sobre el accionar del jefe comunal". "Quisieron tergiversar la información –añadieron- y ensuciar al Intendente que por quedar en fase 3 no íbamos a recibir el IFE, cosa que no es así". "Con la postura que tomó el Presidente quedó demostrado que la situación económica en todo el país es muy acuciante y, por lo tanto, tiene que otorgar el IFE a todos los Gobernadores, incluso a Campana aun estando fase 3", dijeron. "En Campana hay mucha gente que, a pesar de estar en fase 3, actualmente no está pudiendo salir a trabajar y que necesita ese ingreso para cubrir las necesidades básicas", sostuvo Sala. Por otra parte, indicó que es potestad del Gobierno Nacional ayudar económicamente a quienes están afrontando con dificultades la pandemia dado que "tiene las herramientas necesarias para hacerlo". Y añadió: "Una vez más, se ve reflejado que Abella trabaja con seriedad y responsabilidad de forma conjunta con Nación y Provincia, prevaleciendo la salud de los campanenses, como también pensando en las cuestiones económicas". En tanto que, Schvartz, hizo principal hincapié en que "el Intendente en todo momento se manejó con el Gobierno Nacional para que los beneficiarios del IFE puedan seguir percibiéndolo a fin de contribuir con la economía de los vecinos".

Las concejales de Juntos por el Cambio destacaron el trabajo conjunto del intendente Abella con los gobiernos Nacional y Provincial que pemitió que los vecinos perciban el tercer pago del IFE.



