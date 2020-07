La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 Opinión:

El proyecto para hacer funcionar encuentros virtuales de asistencia a géneros se propone la difusión de herramientas para mejorar la convivencia. Es muy importante y se ha propuesto realizar mediante métodos de Taller en el Municipio periódicos o continuos anuales, en espacios adecuados, tanto en sedes municipales como Instituciones que se adhieran, y también en los Centros de cada Barrio, o Sociedades de Fomento, incluyendo a todos los géneros. Durante el aislamiento, se puede comenzar en el espacio virtual integrando espacios virtuales a quienes cuenten con herramientas, formarlos, y que sean numerosos, haciéndolos parte de instituciones, distintos sectores de población, trabajadores. Además se deben instrumentar Encuentros virtuales con el propósito de acercar a las Instituciones a quienes se encuentran abordando relaciones violentas, siendo un canal de derivación a otras reparticiones municipales para evitar incursionar en lo Penal con el daño ya causado. Es necesario crear proyectos municipales e incorporarlos a la sociedad de Campana en forma paulatina para propiciar nuevas prácticas de comportamiento de los géneros, y esto no puede esperar. En el transcurso del año la problemática de violencia mayoritaria se da dentro de los hogares, son muchas las agresiones. Hay que concientizar operando a la vez sobre el terreno social también en pandemia, ya que, superando la típica identificación de agresores y víctimas, sabemos que en el 95 % de los casos, no se trata de enfermos psicóticos, sino que la violencia existe a partir de una práctica social que arranca como un rasgo normal del carácter masculino desde lo mediático y social. Y la convivencia en aislamiento remarca estos rasgos, y se crean situaciones límite. Se pueden aportar a los grupos de varones técnicas que facilitan reflexionar acerca auto cuestionarse, interiorizar la conciencia acerca del daño provocado, o cambiar la perspectiva de que la culpa del hecho está en otros o en la que lo sufrió. En los encuentros de mujeres se debe generar en las mujeres que transitan violencia algunas respuestas alternativas, como el inicio de la ruta crítica, de salida; explorar los temas que actúan por debajo de una relación abusiva tolerada; cuidar las señales de alarma para prevenir agravamiento de situaciones violentas. En los encuentros se relatan, comparten experiencias donde surge de cada uno qué forma de comunicación utilizan, donde está detrás el trato desigual, el control, y los sobreentendidos. Todo esto se puede ir transmitiendo en operativos de charlas, se emiten y luego el coordinador toma las dudas de los grupos, las inquietudes. Son canales que no deben existir sólo cuando se paga, ya que los municipios son responsables de la paz social. Los aportes mediante Encuentros virtuales se pueden avanzar en pandemia por videos cortos virtuales, para compartir por celular, mediante charlas, juegos, en que se detectan las emociones que despiertan algunos hechos, se pueden realizar intervenciones para visibilizar estos prejuicios, y así de a poco se van logrando cambios (deconstruir - reconstruir) en la masculinidad y la feminidad con los partícipes, sin que tengan que hablar de sus experiencias en forma explícita. Siempre que se trata de momentos históricos, como esta pandemia y los cambios en la comunicación, el cambio en los vínculos es posible. Quien no estaba dispuesto a asistir a Encuentros de grupos en forma presencial, quizá ahora pueda y se anime, aprovechando las plataformas gratuitas y recursos digitales que en la pandemia se han multiplicado. Rosa Nélida Funes - Concejal UV Calixto Dellepiane - Mediadora - Abogada - Diplom. Genero Univ.

