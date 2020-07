La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 FdT-PJ:

"La pandemia no debe ser excusa para desproteger a los vecinos"







Ante los múltiples reclamos recibidos por hechos de inseguridad en distintos puntos de la Ciudad, Concejales del bloque Frente de Todos-PJ dialogaron con vecinos y solicitaron medidas urgentes para mejorar la seguridad. "En las últimas semanas hemos recibido numerosas denuncias de vecinos por distintos hechos de inseguridad de los que han sido víctimas" explicaba el Concejal del Frente de Todos, Marco Colella. El edil sostuvo que "las personas que viven en los barrios más alejados, como en Los Pioneros, sufren una desprotección extrema. Pero peor es que nadie toma en cuenta los hechos ocurridos, no se articulan medidas para evitar la continuidad de robos, y en ocasiones tienen muchísimas dificultades para concretar la correspondiente denuncia". En este sentido, agregó que "pareciera que por la crisis sanitaria actual, la Ciudad se encuentra paralizada y abandonada. La pandemia no debe ser excusa para desproteger a los vecinos, y son los funcionarios y el Intendente los responsables por cada víctima nueva que se suma. La inacción que denuncian los vecinos, es más que preocupante". Por último, desde el bloque de Concejales justicialistas se mostraron preocupados ante la falta de respuestas por parte del Municipio. "La gente está cansada de hacer reclamos sin que haya una solución, o al menos se ponga en marcha algún tipo de mecanismo distinto desde lo preventivo para revertir esta realidad. La Municipalidad ha difundido una serie de operativos que entendemos solo tienen carácter publicitario. Porque los hechos reales continúan ocurriendo, y cada vez con mayor frecuencia e intensidad" concluyeron.

Concejales del bloque Frente de Todos-PJ dialogaron con vecinos y solicitaron medidas urgentes para mejorar la seguridad.



FdT-PJ:

"La pandemia no debe ser excusa para desproteger a los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar