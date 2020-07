La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 Ortega:

El líder nacional del gremio de la ANSeS e integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores llamó a "estar unidos, pensar en el bien común, y tirar todos para el mismo lado". "No hay lógica ni justificación para aquellos que piden terminar con la cuarentena a como dé lugar: EE.UU. y Brasil apostaron a otra cosa. Desoyeron todas las recomendaciones, priorizando el dinero por sobre la salud, enviando a miles de personas a muerte y para nada, porque además sus economías están desbastadas igual. No quiero imaginar cuántos muertos estaríamos sumando hoy en la Argentina, si la pandemia nos hubiese tocado con el irresponsable de Mauricio Macri como presidente", señaló el campanense Carlos "Toro" Ortega, líder nacional del SECASFPI, gremio de los trabajadores de la ANSeS. Sus declaraciones fueron a cuento del comunicado de repudio que el gremio emitió luego de los sucesos en el Obelisco durante el último 9 de julio. "Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia que sufrieron los trabajadores y trabajadores de C5N y otros medios, llenos de odio, mientras realizaban la cobertura de la manifestación en la ciudad de Buenos Aires en reclamo, irónicamente, de "libertad" y en contra de las medidas de aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional ante el avance del COVID-19", dice parte del documento. "Este 9 de Julio puso en evidencia lo peor de la derecha local. Ya lo habían hecho el 20 de Junio: violaron la cuarentena en una actitud irresponsable y negacionista, cualidades que uno no esperaría de un sector de la comunidad que se supone instruido, racional y democrático. Pero además, protagonizaron agresiones a trabajadores y trabajadoras de la prensa, lo cual tampoco tiene justificación. Lo triste es que esos manifestantes son manipulados por los medios que responden a intereses económicos que ni siquiera los representan, sino que los utilizan para fomentar el odio y desarticular cualquier intento de volver a ser la sociedad igualitaria y con alta movilidad social que alguna vez fuimos", reflexionó Ortega, quien junto a su gremio también integra la Corriente Federal de los Trabajadores. "Macri sigue hablando y no se hace cargo de haber dejado un país desbastado y terriblemente endeudado. Y la cuarentena vino a profundizar esa crisis. La única forma de salir adelante es no volver a caer en sus falsos mensajes. Hay una salida, y nada tiene que ver con lo que vimos el jueves pasado en la avenida 9 de julio. La recuperación va a ser dura y lenta. Pero para que sea posible tenemos que estar unidos, pensar en el bien común, y tirar todos para el mismo lado", concluyó.

