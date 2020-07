La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 FdT-PJ:

Con los protocolos sanitarios correspondientes, desde el Frente de Todos Campana celebraron el día de la independencia con chocolate caliente y tortas fritas en Las Acacias para que los vecinos se lleven a sus casas. Alejo Sarna, uno de los impulsores de la iniciativa sostuvo que "las y los argentinos pasamos muchos momentos difíciles. Pero siempre la solidaridad nos ayudó a levantarnos, y esta no va a ser la excepción. Vamos a superar esta situación y vamos a volver a ponernos de pie". Desde el Frente de Todos Campana, celebraron el día de la independencia en el barrio Las Acacias con chocolate caliente, tortas fritas, bizcochuelos y facturas, para que los vecinos busquen y se lleven a su casa. En la iniciativa, que contó con todos los protocolos sanitarios correspondientes, también se repartieron banderitas de Argentina para que quienes se llevaban el chocolate caliente, también se lleven la insignia patria y, desde sus casas, celebren el 9 de julio en familia. Alejo Sarna, uno de los impulsores de la actividad sostuvo que "en esta fecha tan especial en donde los argentinos y las argentinas celebramos nuestra independencia, decidimos llevar adelante esta tarea solidaria para estar cerca de los que más están padeciendo los efectos negativos de la pandemia" señaló Sarna y agregó que "las y los argentinos pasamos muchos momentos difíciles. Pero siempre la solidaridad nos ayudó a levantarnos, y esta no va a ser la excepción. Vamos a superar esta situación y vamos a volver a ponernos de pie". Por su parte Aylen Dalprá, quien puso a disposición su hogar para la actividad, comentó que "estamos celebrando esta fecha patria, junto a los vecinos entregando chocolatada calentita, cosas dulces, facturas, bizcochuelos y tortas fritas calentitas. No sentimos muy orgullosos de poder organizar esta tarea junto a nuestras y nuestros compañeros, para ayudar a los vecinos del barrio donde nací y me crié". Desde el Frente de Todos, agradecieron a la familia Dalprá por poner a disposición su hogar, y por su gran sentido solidario, y también al Movimiento Evita quienes se sumaron a colaborar. Participaron de la actividad el MRP que conduce Pedro Milla, Identidad por la Justicia Social, Psol y Nuevo Encuentro.

Alejo Sarna, Mariana Quiroga, Aylen Dalprá y Carla Navazzotti, entregando chocolate caliente y torta fritas a vecinos.





Aylén Dalprá y su madre, Mirta Méndez, amasando las tortas fritas para los vecinos.



