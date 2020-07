La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

12 de Julio de 2020







PLAN DE OBRAS El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó que el Gobierno está organizando un plan de obras públicas destinado a los 2.300 municipios de todo el país con el objetivo de "poner en marcha la rueda de la economía" una vez superada la pandemia de coronavirus. "Cuando todo se cae, lo único que queda es el Estado, que puede poner en marcha la rueda de la economía. La obra pública es clave por el despliegue territorial porque tenemos capacidad para llegar a los 2.300 municipios con obra pública rápidamente. Los intendentes son los que conocen la prioridad en cada lugar", sostuvo el funcionario nacional. Serán tres los ejes del plan, explicó el funcionario. "La red vial, para conectar las economías regionales y que la Argentina federal se integre; agua y saneamiento; y el Plan Argentina Hace, que hace que en 2.300 municipios se pueda ejecutar obra pública", señaló. DECLARAN LOS ESPÍAS El ex director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Martín Coste declaró en los juzgados de Lomas de Zamora en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal durante la gestión anterior y la semana próxima será el turno de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables del organismo. En su presentación ante el juez federal Juan Pablo Auge, Coste pidió que se incorpore al expediente judicial la declaración que prestó ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso sobre el presunto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria. Allí, el ex agente aseguró que ese operativo había sido ordenado por el ex jefe de Operaciones de la AFI Alan Ruiz, quien -según afirmó ante la comisión del Congreso- respondía a Majdalani, la número dos de la agencia. MAL DESTINO Las exportaciones brasileñas a la Argentina fueron las que más cayeron de todas las realizadas por el país vecino en lo que va de la pandemia, pero también serán las que más bajarán en el futuro inmediato, de acuerdo con las previsiones de la Confederación Nacional de la Industria (CNI). Un relevamiento dado a conocer por la central fabril brasileña indicó que para el 34% de los industriales del principal socio del Mercosur la Argentina fue el destino de mayor caída de sus ventas externas durante la pandemia de coronavirus, pero también lo será en los próximos 60 días en el 28% de los casos consultados. Tanto en las exportaciones pasadas como en las proyectadas para lo que resta de julio y agosto, la Argentina es el destino señalado como el más perjudicado por los industriales brasileños consultados por la CNI, superando a otros mercados de importancia como Chile y Estados Unidos. COVID ENCERRADO Cinco presos de una cárcel de la ciudad bonaerense de Bahía Blancacontrajeron Covid-19, tras lo cual 64 penitenciarios de ese penal fueron aislados de manera preventiva. Según informaron fuentes penitenciarias, en la Unidad 4 de Villa Floresta, en dónde se confirmaron los cinco casos positivos de coronavirus en las últimas horas, ya había cuatro agentes contagiados y un radiólogo. "De los hisopados que se le realizaron ayer (por viernes) a seis privados de libertad en la cárcel de Bahía Blanca cinco dieron positivo y uno negativo por lo que ahora son seis los casos de internos con coronavirus en el penal de Villa Floresta", informó el Servicio Penitenciario Bonaerense en un comunicado. Además, se indicó que se trata de privados de libertad de 29, 33, 36, 37, 38 y 47 años, que quedaron alojados en el hospital de campaña que funciona en la escuela del penal, y todos con síntomas leves, y quienes ya estaban aislados desde el pasado lunes.



Breves: Noticias de Actualidad

12 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar