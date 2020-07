La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 12 de julio







DÍA NACIONAL DE LA MEDICINA SOCIAL Instituido mediante la Ley Nº 25.598 en el año 2002, en este día se conmemora el nacimiento de René Favaloro y se homenajea a todos los médicos que dedican todos sus esfuerzos a sus comunidades. René Gerónimo Favaloro nació en el año 1923 en el barrio "El Mondongo" de La Plata. Proveniente de una familia humilde y trabajadora, Favaloro siempre supo que su destino era ser médico. Por lo que, apenas terminado el secundario, se inscribió en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata; mientras cursaba el tercer año, el incipiente médico empezó a frecuentar el Hospital Policlínico, donde tomó contacto con los pacientes. Más adelante, realizó su residencia en ese hospital y, en el año 1949, se recibió de médico. En el año 1950 se trasladó junto a su hermano Juan José a Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo de La Pampa marcado por la pobreza, donde ambos médicos erradicaron la mortalidad infantil y redujeron la desnutrición y las infecciones en los partos. Entusiasmado con las operaciones cardiovasculares, en el año 1962, partió a Cleveland(Estados Unidos) a realizar una especialización; allí desarrolló la técnica del Bypass que lo hizo trascender internacionalmente y cambió completamente la historia de la enfermedad coronaria. En el año 1971 retornó al país con el propósito de crear un centro médico similar al Cleveland Clinic que combinara atención médica con educación e investigación. En el año 1975, fundó la Fundación Favaloro: "una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular en Buenos Aires." Cinco años después, creó el Laboratorio de Investigación Básica que, en el año 1998, pasó a ser la Universidad Favaloro. Debido a la difícil crisis que atravesaba la Fundación Favaloro, el médico decidió quitarse la vida el 29 de julio del año 2000. BOCA RETORNA AL PAÍS TRAS FINALIZAR SU GIRA POR EUROPA Corría el año 1925 cuando alrededor de 10.000 personas se agolparon en Dársena Sur para despedir a Boca que, en esa jornada calurosa, partía al"viejo continente" a iniciar su histórica Gira Europea. La idea había surgido de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), después de que Uruguay deslumbrara al mundo al consagrarse campeón de los Juegos Olímpicos París 1924, y tenía el propósito de demostrar el potencial y la destreza argentina en el fútbol. Con un plantel compuesto por destacados jugadores como Américo Tesoriere, Domingo Tarasconi, Alfredo Garasini y los refuerzos Manuel Seoane de El Porvenir, Cesáreo Onzari de Huracán, Roberto Cochrane de Tiro Federal, Luis Vaccaro de Argentinos Juniors y Octavio Díaz de Rosario Central, Boca se impuso 3 a 1 en su debut frente aCelta de Vigo (España). Sin embargo, en la revancha los españoles ganaron 3 a 1. En España, los "xeneizes" vencieron a Deportivo La Coruña 3 a 0; al Atlético Madrid 2 a 1; y al Real Madrid 1 a 0. No obstante, cayeron 4 a 0 frente a Real Unión y 4 a 2 contra Athletic de Bilbao. Debido a estas derrotas los franceses, próximos rivales, decidieron suspender su partido. Sin embargo, la impecable actuación del equipo argentino en Alemania los hizo cambiar de opinión y disputar el partido que finalizó con la derrota de los galos 4 a 2. Precisamente, en Alemania los "xeneizes" empataron 1 a 1 con el Bayern Múnich, aplastaron 7 a 0 a Spielvereinigung y triunfaron 2 a 0 contra el Eintracht Frankfurt. La exitosa gira concluyó con 15 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Por ello cuando regresaron al país fueron recibidos por 40.000 personas en el puerto y la AFA nombró al Club Campeón de Honor. PRIMER CONCIERTO DE "THE ROLLING STONES" Un día como hoy en el año 1962, "The Rolling Stones" daban su primer concierto en el Marquee Jazz Club de Londres. En ese entonces la banda "The Blues Incorporated" tocaba todos los jueves en el club pero, ante la invitación de la BBC para tocar en vivo, decidieron ausentarse por lo que el guitarrista Brian Jones le insistió al dueño, Harold Pendleton, para que la banda tocará. Así, Mick Jagger, Jones, Keith Richards, Ian Stewart, Dick Taylor y Mick Avory subieron al escenario y tocaron los temas "Kansas City", "Bright lights, big city", "Dust my blues" y "Bad boy".

