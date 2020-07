La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 NotiCMR:

La Dra. Cecilia López nos recomienda tener una dieta saludable y apetecible. La palabra dieta proviene del griego "diaita" que significa modo de vida. Este tips nos enseña que, somos lo que comemos, y, si además le ponemos el condimento de ser APETECIBLE hace más agradable la vida diaria. Los invito a que miren que comen todos los días, y, aprovechar esta pandemia para dejar volar su imaginación inventiva y practicidad de lo que ingieren a diario. La dieta es la alimentación equilibrada para aportar nutrientes y energía en cantidades adecuadas para mantener el funcionamiento del cuerpo con SALUD física y mental. La dieta saludable es INDIVIDUAL de cada persona y debe adaptarse a su edad, sexo, peso, horarios de trabajo y situación de salud. El equipo de nutrición de CMR a continuación nos hablará de distintas dietas. En relación con los pacientes con Obesidad y Diabetes tipo 2, la Lic. Irina Reboni nos recomienda incorporar fibra en todas las comidas, lo que enlentece la absorción de los alimentos evitando un aumento acelerado de glucemia y por lo tanto aumento de peso. Siempre hay que "darle trabajo al estómago y al intestino" para reducir los efectos de la obesidad y la diabetes. Además, la actividad física es un eslabón fundamental para mantener nuestros músculos activos y "con hambre" de glucosa, de esta manera el cuerpo utiliza lo que comemos y "no lo reserva como grasa". En cuanto a los planes alimentarios para pacientes con alergia, la Lic. Ana Zabinski nos cuenta que el 90% de las alergias alimentarias se producen por la ingesta de: leche, huevo, soja, trigo, maní, frutos secos, pescado y mariscos, pero hay que tener en cuenta que cualquier alimento puede generar una reacción alérgica. La alimentación debe ser variada, incluyendo todos los grupos de alimentos, evitando aquellos que contengan la proteína que provoca la alergia, en este caso hay que reemplazarlo por otro alimento apropiado, de similares características nutricionales. Se debe tener precaución a los alérgenos ocultos en los alimentos, a veces no se encuentran especificados en las etiquetas o son incorporados a los alimentos en forma de aditivos, por este motivo se debe tener mucho cuidado con el consumo de alimentos industrializados. En cuanto a los tips para pacientes deportistas, la Lic. Floriana Ciafardini nos comenta sobre el entrenamiento invisible. Está integrado por la alimentación planificada, una correcta hidratación y un descanso adecuado. Si descuidamos esto, estamos dando ventaja y puede ser la gran diferencia entre ganar o no, entre lesionarse o no, entre rendir de manera óptima o no. La alimentación del deportista debe ser adecuada a su entrenamiento, objetivo, necesidades energéticas, edad, composición corporal y otros factores individuales para prevenir falta de nutrientes, de rendimiento, de salud. Es muy importante adecuar la alimentación a este momento en particular donde los entrenamientos se modificaron. En relación con las dietas vegetarianas, la Lic. Carina Genta nos cuenta que son saludables, nutricionalmente adecuadas, y pueden proporcionar beneficios para la salud, siempre que estén adecuadamente planificadas. Todos los alimentos veganos o vegetarianos no son saludables. Por eso, hoy hablamos de un patrón alimentario basado en plantas, donde se incluyen vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres y además se evita el consumo de productos ultra procesados, incorporando más "alimentos reales". La persona que decida adoptar este tipo de alimentación debe ser provista de educación y orientación por un profesional de la nutrición, para convertirse en un vegetariano saludable. Con respecto a la obesidad infantil, nos habla la Lic. Analía San Pedro. Es un problema de alcance mundial, que necesita intervención urgente, ya que no sólo condiciona la salud de los niños sino también de los futuros adultos. Una nutrición variada, incorporando todos los grupos de alimentos, variando colores de frutas y vegetales (recuerden que cada color nos indica aporte de diferentes vitaminas y minerales esenciales), disminuyendo el consumo de alimentos procesados, incorporando agua como bebida principal y la realización de actividad física, son las claves para un estilo de vida saludable. El acompañamiento del grupo familiar es esencial para el éxito del tratamiento en los niños, ya que los adultos de referencia somos el modelo para seguir. Y por último la Lic. Lucia Cortinovis nos indica algunas recomendaciones para pacientes hipertensos. El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de hipertensión en la población. En Argentina según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el consumo ronda los 12 gramos de sal por persona, superando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde el consumo no debe superar los 5 gramos. La alimentación del paciente hipertenso debe estar acompañada de una educación alimentaria para reducir el riesgo de enfermedad coronaria o aterosclerótica. El plan deberá ser hiposódico, individualizado y preventivo de factores de riesgo cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda bajar el consumo de sodio a 5 gramos de sal (2000 mg de sodio) por día. Si te sentiste identificado con alguno de los casos presentados, te invito a realizar una consulta con el equipo de nutrición de nuestro Centro Médico Rawson. Consultas presenciales y online.





