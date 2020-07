La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 30 Aniversario del CeAT Nº 1 de Campana







El Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Nº 1de la ciudad de Campana, es una institución educativa de la Modalidad de Educación Especial de la Provincia de Bs As. Fue creado el 9 de noviembre de 1990. Dicha creación fue un convenio entre la Dirección General de Escuelas y la Dirección de Salud de la Provincia de Bs As. Su sede está constituida en el Hospital San José, donde comenzó a funcionar hasta marzo del presente año lectivo, cuando debieron trasladarse a Casa Taller, hasta que puedan construir un espacio propio dentro del Hospital o cercano a él, dentro del área de Salud. Cuenta con extensiones en los barrios Las Praderas, Villanueva y Lubo y un Anexo en el barrio San Cayetano. Atiende a niños de 0 a 3 años con riesgo en el desarrollo biológico y psicosocial. Está conformado por un equipo de profesionales que acompañan la trayectoria educativa de los niños. Equipo de Conducción: Directora: Prof. Juana Fornarini, Vicedirectora: Prof. Alicia Zamudia y Secretaria: Prof. Claudia Martinoli. Equipo docente y técnico integrado por: maestras estimuladoras: Guadalupe Tosar, Mayra Sarmiento, Gisela Borrino, Fernanda Lofrano, Daniela Froschauer, Mónica Marchese, Verónica Denis, María José Cozzo, Gisela Méndez, Marina Russell, Vanesa Bonanno, Belén Boetti, Alicia Zamudia y Carla González. Terapistas ocupacionales: Milena Martín, Lucía Tabla, Yésica Santoli. Fonoaudiólogas: Nazaret Norese, Viviana Masciángelo, Viviana Farabollini. Asistentes Educacionales: Griselda Latashen, Katia Fischer, Miriam Stecconi. Asistentes Sociales: Ángeles Guerra, Marta Gutiérrez. Kinesióloga: Laura Marabotti y Psicóloga: Mercedes Gómez (Área de Salud) Este Equipo Transdisciplinario acompaña al bebé y al niño en el desarrollo de sus potencialidades, a través del juego, mediante acciones que fortalezcan el vínculo madre-hijo, orientando a las familias y organizando estrategias para abordar la atención de los niños. Es importante destacar el trabajo en red con el Área de Salud: Pediatras, Neurólogos infantiles, enfermeras, etc., comprometidos con la Atención Temprana. Es relevante considerar que el objetivo principal en A.T.D.I es el niño, su familia y el entorno. Ce.A.T Nº1-CAMPANA-"EN SU 30°ANIVERSARIO".



30 Aniversario del CeAT Nº 1 de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar