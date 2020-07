La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "Todos podemos ser hijos de Dios"

Por María Victoria Paredes











Dice Jesús en "La Biblia" en (Juan 10.10b)... yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia... La vida cristiana es una vida de deleite en el Señor Jesucristo, Él es el centro de nuestras vidas, nuestro motor, a quién recurrimos en momentos de alegría o de tristeza, a quién solicitamos consejo en el tiempo de tomar decisiones, mediante Su Palabra escrita en La Biblia. Ser hijo de Dios es una "elección", requiere de la toma de una "decisión". En el Evangelio de San Juan encontramos esa decisión clave y fundamental de recibir a Jesús en nuestro corazón, creerle y confesarle nuestras faltas, eso que sabemos que debemos cambiar y que nos permitirá alcanzar la salvación, a través de Jesucristo, tenemos la llave para acceder al Reino de Dios, y así seremos herederos de una vida eterna; "Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios", (Juan 1:12). Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios; "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna" (Juan 3:16). Pasamos de una muerte segura, a una vida eterna por medio de la Fe, contando que sólo en Cristo tenemos salvación sin ningún otro intermediario para llegar a Dios Padre, que es el mismo Cristo. "De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos" (Hechos 4:12) Entonces, surge la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser libre, para comenzar una nueva vida, para ser un hijo de Dios? Simplemente tenemos que permitirle entrar a Jesús en nuestro corazón, (Ap. 3:20) y Él transformará nuestra vida de manera tal, que el pasado quedará atrás, y será el inicio de una nueva vida en Cristo, una vida en abundancia. (Juan 10.10b) Podemos iniciar esta nueva vida con una simple, pero transcendental oración: "Jesús, te reconozco como mi Señor, y como mi salvador, te entrego mi vida, mi pasado, creo en tu palabra, en el Padre, que te envió para darme una nueva vida, un nuevo nacimiento. Quiero Ser un Hijo de DIOS". Si hiciste esta oración, te felicito. ¡Eres bienvenido a la familia de Dios! Una nueva criatura, un bebé espiritual. (Juan 3:3)"De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios". Ahora necesitas como todo bebé, del cuidado de una familia espiritual, ¡búscala! Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





