La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 La Voz del Águila:

La Peste y el Apocalipsis











"La bestia que has visto, fue y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es." (Ap. 17) (Extractos de la entrevista a Giorgio Bongiovanni año 2020) Los extraterrestres en simbiosis con la inteligencia de la madre Tierra han desplegado un programa de avistamientos de naves en todo el mundo. Sus dinámicas se acoplan y resuenan bajo las mismas características, tanto el COVID 19 como las naves de la confederación se han convertido en una amenaza concreta para los poderes del mundo. Más allá de que falta un trecho, el más amargo y doloroso por recorrer, se puede decir que ha sido una victoria absoluta de la Luz. No todos los días las elites tienen que revisar sus planes de conquista y pensar un diseño civilizatorio de control y dominio desde cero. En verdad, por más que lo intenten y se levanten para desplegar toda su furia, el proyecto en si ya no tiene sentido y en el fondo saben que si no se despojan están acabados. Entendemos que es difícil que ocurra pero la tregua que se les ofrece es una última chance de arrepentimiento. Kissinger y Soros confiesan en público su desconcierto y perdido por perdido hasta el más insensato puede acceder, sobre todo, si la oferta redentora viene directo a través de una altísima manifestación de la potencia divina. Como en la antigua época de Enoc, a la estirpe de los ángeles caídos se los ha sentenciado a muerte. Tal vez, en el fondo nos sorprendan abriendo su inteligencia a la luz. O tal vez no. Pero si hay una hora precisa para que los generales dejen solo al nuevo Fuhrer, es esta. Estos son los tiempos que deberían coincidir con aquellas palabras proféticas de Fátima, cuando se refería "que se le dará poder al maligno para que actúe por 100 años". "…ustedes lo van a ver en los próximos meses, mas arrogantes sean los potentes de EEUU, China y las potencias frente a la pandemia y otras catástrofes, más los golpearán, más duro, más muertos… y ellos no se enfermarán, ellos serán testigos de las caídas de sus naciones y del odio que le van a tener los pueblos como castigos que Dios les dará. Si alguno de ellos se convierte y dice: "sí, hemos entendido, la naturaleza es más fuerte, tenemos que cambiar y orientar nuestra política hacia la naturaleza, hacia los débiles" entonces recibirán gracias. Pero si siguen como lo están haciendo, llegará otro virus y otra pestilencia, un terremoto que destruirá Los Ángeles, San Francisco… y otras cosas más si no cambian. La tregua durará un año o año y medio, no lo sé exactamente pero más o menos es así, un año, dos años… luego empieza otra catástrofe imponente si no hay ningún signo de cambio. Entonces sugiero a todos a prepararnos para la próxima pandemia () (si las naciones quieren sostener esta tregua) las señales (de cambio) tienen que ser serias no pavadas por ejemplo que se reúnen la ONU con EEUU, Rusia, China y la Unión Europa. Los cuatro bloques de poder más fuertes del mundo para decidir cómo actuar con un plan político inmediatamente a favor de los más débiles, haciendo una inversión no de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, sino de 500.000 millones de dólares a favor de la sanidad gratuita. Luego establecen un proyecto político donde deciden e imponen con resoluciones de la ONU la descontaminación del planeta, bajar la contaminación con la industria del hidrocarburo y del carbón e invierten dinero definitivamente en energías alternativas. Tercero, cambian el sistema de la globalización donde se terminan las bolsas y las especulaciones de los grandes criminales que juegan vendiendo títulos basuras, donde la gente invierte y pierde y lo ganan los 4 mafiosos que ellos saben quiénes son. Luego hacer un tratado START III donde se establece la reducción definitiva del arsenal nuclear de las 5 naciones más poderosas del mundo. Sexto, imponer a Israel la resolución que nunca puso en práctica de la ONU de dejar Palestina libre como nación independiente, con amistad, amor y democracia. Séptimo, imponer a los residentes actuales de las naciones más poderosas de irse a la casa y renunciar y poner jóvenes con ideas ambientalistas, pacíficas, para que un nueva generación pueda guiar a la humanidad hacia una evolución, una globalización económica donde los países más débiles empiezan a recibir, no armas como lo están haciendo en estos momentos, sino inversiones para dar trabajo a estas poblaciones que nunca lo tuvieron, porque siempre tuvieron tiranos que los aplastaban pagados a sueldos por Europa o EEUU. Entonces, si estas 7 u 8 resoluciones las ponen en práctica a la cabeza con EEUU, Rusia, China, Inglaterra, Francia, la Unión Europea con Italia más los otros países potentes económicamente, entonces alguien de arriba dice: "Bueno, les doy una oportunidad, la tregua la hago durar 10 años"… 10 años de tranquilidad, pero si no se llegan ni a una de estas 7 u 8 resoluciones que yo planteé ahora, en un año llega otro castigo, un latigazo potente que arrodilla a billones de personas otra vez, o dentro de las casas como estamos haciendo ahora con algunos cientos de miles de muertes, pero esta vez empieza (a haber) millones de muertos y los que estamos en casa vamos a desear la muerte y no la vamos a poder tener…" Esto no significa que nuestra vida será color de rosas, sino que por lo contrario la sociedad en su conjunto enfrentará las consecuencias de sus últimas definiciones. Pero en lo que respecta a los poderosos no tendrán más alternativas que empezar a comerse unos a otros o desplegar algún plan desesperado, mal calculado. Lo importante es que todos los caminos les asegurarán un fracaso y los conducirán a una derrota definitiva. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

