Desamparados sufrió el robo de alambre tejido y postes en su cancha







Los malvivientes habrían aprovechado el corte de luz que se produjo por el incendio de un transformador para llevarse estos elementos que ya estaban instalados. El aislamiento impuesto por la pandemia de coronavirus dejó a Desamparados FC (al igual que a todos los clubes) sin la posibilidad de desarrollar su tradicional actividad en el barrio Villanueva, junto a decenas de chicos que utilizan el predio de Villegas y Castelli para reunirse en torno a la pelota y ser parte de esta institución que participa de la Liga Campanense de Fútbol. Al mismo tiempo, la "cuarentena" tampoco permitió que los trabajos que se venían desarrollando en la cancha pudieran tener continuidad. En este marco, Desamparados sufrió también un hecho desagradable: el robo de cuatro postes y veinte metros de alambre tejido. Esos materiales eran parte del cerramiento que se estab realizando del terreno de juego y al que apenas le faltaban unos cuarenta metros más cuando la pandemia interrumpió todo. "El miércoles se prendió fuego un transformador, justo en la esquina de la cancha y entonces me acerqué para ver si habíamos sufrido algún daño por eso. Ahí fue cuando miré para el fondo y me di cuenta que faltaban los tejidos y los postes", explicó Miguel Ángel Aranda, Presidente de Desamparados. "Aprovecharon la oscuridad que quedó por el corte de luz y se llevaron todo. Incluso, habían dejado otros cinco postes más preparados para llevarse. Cortaron el alambre y se lo llevaron como estaba. Tengo una amargura", agregó Lito en diálogo con La Auténtica Defensa. "Veníamos trabajando a pulmón, haciendo un esfuerzo enorme para poder tener listo el cerramiento de la cancha. No contamos con más recursos que los que podemos juntar en una rifa o algún evento a beneficio del club y esto nos había llevado mucho sacrificio", comentó Aranda, con mucha tristeza. Debido a la pandemia, Desamparados tampoco ha podido llevar adelante actividades para recaudar fondos, por lo que se estaba planificando una venta de camisetas para reunir recursos y poder volver a trabajar en la cancha. Al mismo tiempo, desde la institución están invitando a empresas o comercios que quieran colaborar con el proyecto como auspiciantes o de la forma que puedan (los interesados pueden contactarse al teléfono celular 03489-569577).

LA CANCHA DE DESAMPARADOS ESTÁ EN VILLEGAS Y CASTELLI.



