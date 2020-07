La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 Primera D:

Puerto Nuevo confirmó que Agustín Campana tampoco seguirá en el club







El talentoso mediocampista continuaría su carrera en Claypole, equipo que ya se había asegurado a Nicolás Rodríguez. Mientras espera certezas respecto a la reanudación del campeonato de la Primera D, en Puerto Nuevo se siguen conociendo bajas de cara al futuro plantel que conducirá Gastón Dearmas. En esta ocasión, a través de su cuenta de Facebook, la entidad confirmó que Agustín Campana no seguirá en el Portuario. El talentoso mediocampista, surgido de las divisiones juveniles de Huracán, había llegado de la mano de Carlos Pereyra y mostró rápidamente pincelazos de su categoría (como aquel golazo a Juventud Unida), aunque le costó consolidarse como "la manija" del equipo, especialmente tras la salida de "Jetín". Su nuevo destino será Claypole, equipo que ya se había llevado a Nicolás "Mudo" Rodríguez. "El desafío deportivo que tiene el club fue lo que más me sedujo. Después hablé con Juan Cruz (Iglesias), que jugamos juntos en Huracán y me contó la seriedad con la que se trabaja y decidí sumarme. Tuvimos una presentación vía zoom, se ve que es un grupo muy unido y tengo ganas de sumarme lo antes posible", le contó Campana al sitio SoloAscenso. De esta manera, la lista de jugadores que no seguirán en Puerto Nuevo ya está integrada por 13 nombres, dado que a Campana y Rodríguez hay que sumar a los jugadores que no serán tenido en cuenta de cara al futuro. Este grupo está conformado por los arqueros Ignacio Díaz Peyrous, Esteban Montesano y Pablo Cardozo; los defensores Raúl Colombo, Alexis González, Lautaro Cuenos y Nahuel Gerez; los mediocampistas Rodrigo Herrera, Iván Torres y Juan Cruz Melgar; y el atacante Lionel Nkontchou.

AGUSTÍN CAMPANA YA FUE PRESENTADO EN CLAYPOLE A SUS NUEVOS COMPAÑEROS A TRAVÉS DE ZOOM.



Primera D:

Puerto Nuevo confirmó que Agustín Campana tampoco seguirá en el club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar