Primera Nacional:

Villa Dálmine va delineando el camino a seguir en este segundo semestre del año

En el plano futbolístico habrá una transición, apostando a valores juveniles. Y en lo institucional se apunta a mantener ordenadas las finanzas del club y a continuar avanzando con el proyecto de ampliación de la platea. La incertidumbre que generó la pandemia de coronavirus en el fútbol argentino llevó a muchos clubes a replantearse objetivos y a tratar de actuar con cautela desde lo económico, sabiendo que se vendrán tiempos muy complicados en ese aspecto y que no tendrán la amenaza de los descensos en el marco competitivo. En esa situación se encuentra Villa Dálmine, que ha decidido no firmar nuevos contratos hasta contar con mayores certezas y que, de a poco, va delineando un semestre de transición camino al 2021. Es que, en lo competitivo, la principal hipótesis para los meses finales del año es la disputa de las nueve fechas que no se pudieron completar del último campeonato de la Primera Nacional. Este compromiso, el Violeta lo afrontaría con un equipo que estará conformado por los jugadores con contrato vigente, mayoría de juveniles y algún refuerzo puntual para terminar de darle forma a la alineación. "Seguramente iremos armando el plantel despacito, cuidando las finanzas del club, sabiendo que se vienen momentos difíciles en ese aspecto", señaló el entrenador Felipe De la Riva en diálogo con Radio City Campana. "Será una linda oportunidad para ver a muchos chicos", agregó, pensando en armar "un plantel lo más económico y competitivo posible" En ese sentido, el DT reveló que en estos días está observando videos de muchos jugadores que participan del torneo de Tercera División de la Superliga y también a jóvenes que compiten en las categorías menores del Ascenso. Y que espera poder trabajar con muchos juveniles que ya están en la institución. Incluso, en las últimas semanas ya sumó a varios de ellos a los entrenamientos que sigue compartiendo el plantel a través de Zoom. Al mismo tiempo, De la Riva reveló que junto al cuerpo técnico y dirigentes de la institución comenzaron a evaluar el protocolo que definió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para un eventual regreso de la actividad, siempre que el Ministerio de Salud lo homologue y apruebe el reinicio de los entrenamientos. En cuanto a lo institucional, en Mitre y Puccini apuntan a mantener ordenadas las finanzas del club y a aprovechar el tiempo sin competencia para seguir avanzando con el proyecto de ampliación de la platea. El sector que se levantó junto a la zona de vestuarios está en proceso de finalización, mientras que falta levantar "el ala" que se ubicará junto al codo de la tribuna de avenida Mitre. La idea en este semestre es comenzar también con esta parte para luego construir los baños correspondientes al sector. Éste fue, justamente, uno de los temas que se analizó en la reunión de la última semana de Comisión Directiva, la cual se llevó adelante de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia.

Foto: Twitter @VilladalmineOk ACLARACIÓN A COMERCIOS A través de un comunicado oficial y a raíz de algunas denuncias realizadas por comerciantes de la ciudad, el Club Villa Dálmine informó "que la institución no tiene designados cobradores de cuotas sociales a domicilio ni recaudadores de donaciones u otro tipo de trámites". Y aclaró: "Los puntos autorizados por el club fueron advertidos con anterioridad a través de nuestros canales de comunicación. En caso de encontrarse con una situación de estas características, por favor recurrir a las fuerzas de seguridad".

#Institucional | Comunicado oficial para evitar posibles estafas a nombre de nuestra institución: https://t.co/WdcSG4bYit pic.twitter.com/s24hIoXdIU — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) July 10, 2020

