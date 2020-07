Breves: Fútbol internacional

EL BARSA DA PELEA

En el inicio de la 36ª y antepenúltima fecha de La Liga de España, Barcelona venció ayer 1-0 como visitante a Valladolid con un tanto del chileno Arturo Vidal. De esta manera, el equipo de Lionel Messi volvió a ubicarse a un punto del líder Real Madrid, que mañana lunes visitará a Granada en el cierre de la jornada.

Ayer, además, Atlético Madrid superó 1-0 a Betis y se mantiene en la tercera posición; mientras que Osasuna derrotó 2-1 a Celta de Vigo. Hoy jugarán: Espanyol (ya descendido) vs Eibar, Levante vs Athletic Bilbao, Leganes vs Valencia y Sevilla vs Mallorca. La programación se cierra mañana con tres cotejos: Alavés vs Getafe, Villarreal vs Real Sociedad y el mencionado Granada vs Real Madrid.

LA JUVE, CON PENALES

Dos penales convertidos por Cristiano Ronaldo (el segundo a los 44 del ST) le permitieron a Juventus rescatar un punto como local con el empate 2-2 frente a Atalanta, que así cortó una racha de nueve victorias consecutivas y no pudo descontarle puntos a la Vecchia Signora ni saltar al segundo puesto, dada la derrota 2-1 de Lazio frente a Sassuolo como local. Así, ahora, la cima de las posiciones de la Serie A de Italia quedó de la siguiente manera: 1) Juventus, 76 puntos; 2) Lazio, 68; 3) Atalanta, 67.

En tanto, en el tercer encuentro disputado ayer en el marco de la 32ª fecha, Roma superó 3-0 como visitante a Brescia con un gol del defensor argentino Federico Fazio. La jornada continuará hoy con seis encuentros: Genoa vs SPAL, Cagliari vs Lecce, Fiorentina vs Hellas Verona, Parma vs Bologna, Udinese vs Sampdoria y Napoli vs Milan (16.45, ESPN). En tanto, mañana se cierra con Inter vs Torino (16.45, ESPN).

EL CITY, SUBCAMPEÓN

Ayer comenzó la 35ª fecha en la Premier League de Inglaterra y el Manchester City apabulló 5-0 como visitante al Brighton. De esa manera, el equipo dirigido por Pep Guardiola (que tiene a Sergio Agüero en rehabilitación de una lesión en su rodilla) se aseguró terminar como subcampeón del Liverpool.

Ayer, además jugaron: Norwich City 0-4 West Ham, Watford 2-1 Newcastle, Liverpool 1-1 Burnley y Sheffield United 3-0 Chelsea. Hoy domingo juegan: Wolverhampton vs Everton, Aston Villa vs Crystal Palace, Tottenham vs Arsenal y Bournemouth vs Leicester. Mientras que mañana lo harán Manchester United vs Southampton.

BIELSA, POR OTRO PASO

En la Segunda División de Inglaterra, el Leeds United, equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa, cerrará este domingo ante Swansea la 43ª fecha de la Championship League, en la que comparte la punta con West Bromwich Albion, que ayer empató 1-1 con Blackburn Rovers y no pudo superarlo en la cima. En tanto, Brentford, otro de los rivales de Leeds en la pelea por ascenso directo a la Premier League (los dos primeros suben directo), le ganó 3-1 a Derby County y está tercero a sólo tres unidades.

CHAMPIONS SORTEADA

Esta semana se conoció cómo quedó conformado el cuadro de Cuartos de Final de la Champions League, que se definirá desde el 7 de agosto en Portugal. En primera instancia se deben definir los cruces de Octavos que quedaron pendientes: Barcelona (1) vs Napoli (1), Manchester City (2) vs Real Madrid (1), Juventus (0) vs Lyon (1) y Bayern Munich (3) vs Chelsea (0).

Luego sí se disputarán los Cuartos (a partido único) con las siguientes llaves: Atlético Madrid vs Leipzig, Atalanta vs Paris Saint Germain, Real Madrid/Manchester City vs Lyon/Juventus y Barcelona/Napoli vs Chelsea/Bayern Múnich.