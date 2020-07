Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

NUEVO: Se trata de Diego De Carlo, quien decidió que sus motores propios sean atendidos por Alberto González una vez que se reanude el campeonato. A pesar de que el Turismo Carretera y el automovilismo argentino se encuentran sin actividad debido al coronavirus, Diego De Carlo tomó la determinación de tener un nuevo asistente para los motores propios de su Chevrolet. PRESENTARON: Arrow McLaren SP presentó el auto con el que Fernando Alonso disputará la 104ª edición de las "500 millas de Indianápolis" el auto con el cual intentará clasificar para correr por segunda vez las "500 millas" de Indianápolis.El español, que participará por segunda ocasión en la mítica carrera, tras no lograr clasificar en 2019, lo hará en el equipo Arrow McLaren SP después de que el equipo británico estableciera una alianza con el equipo Carlin.La histórica competencia americana se pospuso por el Covid-19 para el 23 agosto. TROMPA: No es nuevo el proyecto de adaptar las trompas originales de las cuatro marcas que componen el Turismo Carretera (Ford, Chevrolet, Torino y Dodge) a la fisonomía de los actuales coches. Hace muchos años que se viene hablando sobre esta posibilidad.Pero Walter Alifraco, director del Alifraco Sport, aprovechó esta cuarentena por la pandemia de coronavirus para meter mano en el taller y construir los moldes de su proyecto. "Es una idea en el que vengo trabajando hace tiempo ya, para mejorar la identidad de los coches y, sobre todo, para conseguir sobrepasos. GIRAR: Carlos Okulovich aprovecha la situación favorable de Misiones con respecto a la pandemia de Coronavirus y continúa con con su lento retorno a las pistas; primero lo hizo con un Volkswagen Gol de la Clase 2 del Campeonato Misionero cedido por su coterraneo Juan Pablo Urrutia, luego sobre un karting y este sábado volvió al autódromo de Oberá para girar nuevamente, pero esta vez lo hizo con el Honda Civic que lo llevó a la consagración en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2010. BINOMIO: Un binomio que se presentará en la Clase B del Procar4000 con una Dodge que será atendida por "Pato" González y Nahuel Pérez del Lanús Sport Group.El Procar4000 sigue sumando pilotos. En este caso un binomio el que estará compuesto por Sergio Talenti y Rodrigo Cabeza. Una dupla que se sumará a las filas de la Clase B cuando pase la cuarentena y se reactive el automovilismo. BINOMIO 2: El binomio de Los Cardales irá con colores nuevos en el Fiat 600 con el que afrontará una nueva temporada en la TC 1600 de ALMAEl Fiat 600 con nuevos colores del binomio Cristian López-Pablo Baez con el que estará corriendo en la TC 1600 de ALMA El 2019 fue la primera vez de Cristian López y Pablo Báez en la TC 1600 de ALMA. Un binomio que logró una rápida adaptación, mejorando con el pasar de las vueltas, lo que le permitió cerrar la temporada pasada en la décima posición en el campeonato. RACISMO: En la grilla de partida previa a la largada en Austria, los pilotos de la Fórmula 1 tuvieron un gesto en contra del racismo.Los pilotos de la Fórmula 1 se sumaron al movimiento en contra del racismo en la grilla previa al Gran Premio de Austria. Algunos pilotos se arrodillaron y otros prefirieron quedarse de pie. MOTOS: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados.En la zona norte de la provincia de BS AS contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelo. TALLER: En el mientras tanto se trabaja en la parte del taller de motos eléctricas y en la venta de repuestos lo que provoca mantener a sus clientes con la tranquilidad de poder reparar cualquier inconveniente que no suele suceder pero por cualquier eventualidad en horario comercial se atiende a sus clientes en el mismo local de RAWSON y ALBERDI. MOSTRAR El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. LLAMADO: Recientemente recibimos un llamado de la familia Asorey, donde nos comentaba que ya descansa en el taller de Fabián De Catarina, la Chevy que utilizará el flamante campeón de la Clase GTB en su debut en la divisional mayor del TC Regional. La idea del equipo es reformar la unidad, que contará con los motores de Leo Scocozza, y la puesta en pista del chasista de Mercedes junto al Antunez Motorsport. TRABAJAR: La Chevy del piloto de Carmen de Areco. En su retorno a la Clase GTB, "Pistín" y su equipo debieron trabajar mucho en la cupe para lograr ser competitivos. Acostumbrados a no bajar los brazos, y mientras la cuarentena nos mantiene en casa, Sergio y su gente siguen trabajando para volver a las pistas. Hoy la Chevy abandonó el carácteristico color negro para pasar a un diseño completamente innovador HABILITADAS: La autorización para poder probar en el autódromo Martín Miguel de Güemes permitió que girara el piloto de Turismo Pista Pablo Vuyovich Con la firma de Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes, el pasado día viernes quedaron habilitadas en el territorio salteño una nueva tanda de deportes, llevando a 51 las disciplinas que salieron de las restricciones por cuarentena a causa de la pandemia de COVID-19. PROBAR: Como le suele suceder a todos los pilotos por estos tiempos DarioTomattis no escapa a esta realidad y cuenta a su entorno de su equipo que a hora que armo el auto para ser competitivo se retrasa el comienzo de los campeonatos con el Fiat 128 que atiende Diego Fangio y que aun no pudo mostrar,y lo que los que lo conocen aseguran que desde el comienzo de esta triste situación a estos días don Dario a tirado mas cambios que en las 84 horas de los torinos en aquella emblemática carrera, claro esta, que de boquilla. ENIGMÁTICO: La cuarentena y esta pandemia a veces lleva a desarrollar situaciones inesperadas y el piloto de nivel nacional que viene entre los primeros de la categoría donde esta corriendo por estos días tomo la determinación de pasar esta situación viviendo en su semi casa rodante con el cual recorrer el país hasta que se termine la misma ,si bien posee todas las comodidades su media naranja, doctora ella, acepto por aquello de que el amor todo lo puede, pero no muy convencida de la desicion de estar en el medio de un galpón ubicado dentro de la empresa del joven muchacho que posee casa muy cómoda en otro ciudad que si se quiere no tan lejos de esta zona, donde esta el resto de su familia,sus amigos aseguran que esta entrenando para la luna de miel...De no creer! DEBUT: El joven piloto de Hurlingham con buenos antecedentes en karting se prepara para hacer su debut en la Promocional de ALMA con un Fiat 600 del LW Racing. El Fiat 600 del LW Racing con el que Matías Sánchez debutará en la Promocional de ALMA cuando se reactive el automovilismo deportivo. CHINO: Ma Qing Hua, piloto del equipo NIO 333 del campeonato mundial de Fórmula E, se perderá las seis carreras que darán cierre a la temporada 2019-2020 en Alemania. Las limitaciones a su viaje han dado esta prohibición para el chino en el marco de la pandemia de COVID-19, por lo que el equipo deberá reemplazarlo para las carreras que se disputarán en el predio del ex aeropuerto de Tempelhof, en las afueras de Berlín HABILITAN: Hace casi un mes, dirigentes del Auto Club Salta presentaron un plan sanitario o protocolo para que los pilotos del Zonal del NOA puedan realizar pruebas en el autódromo Martín Miguel de Güemes.Hasta el día de la fecha no hubo respuesta por parte de los funcionarios encargados de habilitar la actividad automovilística. Daniel Valenzuela, vicepresidente del ACS, manifestó su malestar por la falta de respuestas hasta el momento y dijo:"No tuvimos respuesta alguna, averiguamos por todos los medios cómo se encuentra nuestra situación y ya debería estar para salir la habilitación, pero no pasa nada. Realmente ya estoy cansado de tratar de buscar la manera de que nos escuchen" TRABAJANDO: El piloto de la zona de Villa Ballester está trabajando junto al D´angelo Competición para poder debutar oficialmente en la TC 1100 de ALMA. El Fiat 600 con el que Sergio De Vincenti quiere debutar oficialmente en la TC 1100 de ALMA.El campeón 2017 de la Promocional fue invitado de Damián Marziano en una fecha que la categoría llevó a cabo en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero la rotura del motor del piloto de Escobar no le permitió debutar de manera oficial a De Vincenti en la TC 1100. VOLVER: Lionel Ugalde manifestó que espera para la próxima semana volver a trabajar en su taller tras un mes de estar cerrado. El taller del Lionel Ugalde Competición de Turismo Carretera cerró sus puertas cuando recién comenzó la cuarentena obligatoria por el Coronavirus y se prepara para volver a abrir sus instalaciones. Así le expresó el piloto marplatense, dueño del equipo. PADRE: David Brabham siguió los pasos de su padre y creó el Brabham BT62 , un digno homenaje a su padre Jack Brabham tiene el honor de ser, hasta el momento, el único piloto en haber ganado un campeonato mundial de Fórmula 1 con un auto que llevaba su propio nombre. Su hijo, David Brabham, siguió los pasos de su padre y también llegó a ser piloto de Fórmula 1 y a ganar en Le Mans. DEFINIR Nicolás Trosset,que corrió en Viedma y Neuquén con la atención Claudio Garófalo, decidió que la idea es alquilarle un motor Cherokee al Maquin Parts para cuando se reanude el torneo. El arrecifeño Nicolás Trosset fue uno de los pilotos de Turismo Carretera que arrancó el año con la motorización de Claudio Garófalo, y que ante la suspensión del preparador, debió buscar un nuevo camino. Después de barajar algunas opciones, el de Dodge opto que, cuando se reanude el certamen, le alquilará al Maquin Parts Racing el motor Cherokee que supo utilizar en aquel equipo cuando compitió en 2018. ENIGMÁTICO 2 A quienes siguen de cerca el tema les resulta por demás de extraño que ya lleva el probable comprador del auto para la categoría ALMA o la clase dos que fiscaliza FEDENOR observar su décima visita al taller donde descansa el Fiat uno esperando que alguien lo saque a pista,lo curioso es que su actual dueño muy enamorado de una odontologa que transita en el mundo de las ventas que va desde tornillos hasta huevos de codorniz no se pueden poner de acuerdo con el supuesto comprador abocado al mundo de las maderas y el aserrín para definir el negocio que entre ambos deben realizar, lo que ya provoca risa entre sus propios amigos de ambos personajes que ven que tampoco estan negociando una Ferrari, sera por la pandemia o por la cuarentena.

Rincón Tuerca

