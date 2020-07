La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Cuarentena:

Desde la Secretaría de Salud del Municipio instaron a los vecinos continuar con el aislamiento y no participar de reuniones o encuentros sociales dado que "son un importante foco de contagio". El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, reiteró que están prohibidas las reuniones familiares y con amigos dado que "son un importante foco de contagio". En este sentido, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, instó a los vecinos a "actuar con conciencia" y "sostener, aun pese a los esfuerzos que requiere, el aislamiento social y obligatorio". "Es importante que solo circulen aquellas personas que deben cumplir con tareas esenciales, o bien que quienes no pertenecen a ese sector de la población, solo salgan para realizar las compras indispensables en las cercanías de sus domicilios", enfatizó la secretaria. Acciardi además aseguró que el aislamiento continúa siendo la mejor manera de evitar la propagación del virus. "Por eso, -añadió- los encuentros sociales y familiares están estrictamente prohibidos". "Está comprobado que cuando no se respeta como debiera los casos positivos incrementan. Tal es el caso de las últimas semanas, donde tras los festejos y encuentros por el Día del Padre, se detectaron más infectados", agregó. En este sentido, la funcionaria solicitó a los vecinos no repetir la misma conducta errónea y "evitar las juntadas por el Día del Amigo" dado que "conllevará las mismas consecuencias".

