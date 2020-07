La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Cierra la sucursal Campana de Correo Argentino por caso de Covid-19







La medida se confirmó este lunes. El cese de actividades se prolongará hasta el viernes inclusive. El coronavirus llegó al correo: este lunes se confirmó que la sucursal de Correo Argentino de calle San Martín permanecerá sin operaciones hasta el viernes inclusive, luego que se detectara un caso de COVID-19. El paciente es un transportista oriundo de Derqui, distrito de Pilar, que no pertenece al staff dependiente del correo, sino que se trata de un trabajador contratista. Se habría contagiado de su círculo familiar, aunque sin presentar síntomas característicos de coronavirus. Siguiendo el protocolo COVID de la empresa, se dispuso el aislamiento preventivo de todo el personal comercial y de distribución, según pudo averiguar La Auténtica Defensa de fuentes del correo. Además, se llevarían a cabo tareas de desinfección dentro de la dependencia de calle San Martín. Hasta ahora la sucursal Campana de Correo Argentino no había tenido que desplegar el protocolo COVID-19 por caso confirmado o sospechoso. Y si bien continúan en aislamiento, ningún colaborador presentó indicios de la enfermedad. El cierre temporal del Correo Argentino complicará en especial a los vecinos que perciben haberes por sus ventanillas y a aquellos emprendedores que se abastecen de insumos o comercializan sus productos a través de este servicio logístico. Protocolo El Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino) imple-mentó distintas medidas para prevenir contagios de coronavirus en sus sucursales. Entre otras disposiciones, estableció que las dos primeras horas de servicio sean exclusivamente para la atención de personas mayores de 60 años y aquellas que integren los grupos de riesgo. Además, prohibió el ingreso de niños, dispuso la atención individual por ventanilla (una persona sin acompañante) y el funcionamiento de todas las sucursales solo con el personal estrictamente imprescindible, reduciendo a la mitad la atención en línea de cajas. En Campana, la sucursal está prácticamente blindada: la fila de espera se realiza sobre la vereda, no hay contacto físico con los empleados y todo envío -sobre o paquete- se desinfecta con lavandina.

Según pudo averiguar La Auténtica Defensa se llevarían a cabo tareas de desinfección dentro de la dependencia de calle San Martín.





El cierre temporal del Correo Argentino complicará en especial a los vecinos que perciben haberes por sus ventanillas



Cierra la sucursal Campana de Correo Argentino por caso de Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar