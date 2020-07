La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Jardín de Los Pioneros:

Desde ayer el servicio de recolección de residuos será casa por casa







Hasta el momento, la empresa recogía la basura que los vecinos debían dejar en los contenedores ubicados en la plaza del barrio. El Municipio abrió nuevas calles que posibilitarán el acceso para los camiones recolectores. Desde ayer, la recolección de residuos en el barrio Jardín de los Pioneros será casa por casa, según informó el Municipio. Hasta el momento, los vecinos debían llevar sus residuos domiciliarios a los contenedores ubicados en la plaza del barrio ya que el camión recolector no podía circular dado que las calles no tenían salida. Para solucionar este inconveniente, personal de la Secretaría de Espacio Público abrió dos calles laterales para que los camiones puedan realizar el recorrido y se colocaron caños en los cruces para mejorar el drenaje del agua. "Venimos trabajando para mejorar todos los servicios de este barrio y gestionando para que los vecinos puedan tener aquellos con los que aún no cuentan", señaló al respecto el intendente Sebastián Abella.











