La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

14 de Julio de 2020







PIDIÓ RESPETO El presidente Alberto Fernández se reunió por videoconferencia con diputados y senadores de Juntos por el Cambio, a quienes les reclamó "respeto" y les cuestionó su postura por el crimen de Fabián Gutiérrez, al tiempo que los convocó a un "diálogo en serio". El asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner en El Calafate había levantado presión en la relación a partir de un duro comunicado del frente opositor, que Fernández cuestionó este lunes, y enfatizó: "Honestamente, me dolió vivir eso esa semana. Respetémonos. En política no todo vale. Somos seres humanos". VISITA EXPRÉS En calidad de presidente de la Fundación FIFA, el ex presidente Mauricio Macri visitó Paraguay, donde se reunió con el mandatario Mario Abdo y con su predecesor Horacio Cartes. Macri viajó desde el aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado de la compañía tabacalera de Cartes, quien lo recibió personalmente en la pista de aterrizaje con un abrazo, sin utilizar tapaboca, y sin cumplir con el distanciamiento social. Debido a que la sede de Conmebol está cerrada por un caso sospechoso de Covid-19, la reunión se realizó en la casa de Cartes, en Asunción, donde compartieron un almuerzo. Se esperaba que al encuentro se sumara el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, pero al final no fue de la partida. SERÁ EL ÚLTIMO El tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se realizará a partir de la segunda semana de agosto, será el último de este beneficio, que alcanza a nueve millones de personas de sectores vulnerables. Así lo indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que el IFE llegará a su fin porque se trata de una medida de emergencia. "El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia", sostuvo el funcionario. DESASTRE TURÍSTICO Unos 280 mil empleos se perderían este año en hoteles y restaurantes de todo el país a raíz de la crisis producida por el COVID-19 y el consecuente aislamiento preventivo, que provocó al sector una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país. Así lo advirtió este lunes la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que aseguró que la situación actual de la actividad "es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia, porque llevamos ya más de 120 días sin facturación". Según la entidad empresaria, en mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectándose que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales. ENCONTRADA Luego de cinco días de intensa búsqueda, el lunes por la mañana encontraron el cuerpo de Naya Rivera (33), la actriz de "Glee" que había desaparecido el pasado 8 de julio mientras daba un paseo por el lago Piru, en Los Ángeles, junto a su hijo de cuatro años. La artista y el pequeño Josey, fruto de su relación con Ryan Dorsey, habían alquilado un bote para salir a dar un paseo y nadar en el lago ubicado al sur de California. Pero el niño fue encontrado solo en la embarcación por otro navegante. "Mamá saltó al lago y no regresó", declaró el pequeño. Y automáticamente se desplegó una exhaustiva búsqueda para encontrar a la actriz. Pero con el paso de las horas, las autoridades confesaron que ya no tenían esperanzas de encontrarla con vida. Finalmente, este lunes a la mañana, la oficina del Sheriff del condado de Ventura comunicó a través de sus redes que habían hallado un cuerpo. Y el portal de noticias TMZ confirmó de manera extraoficial que el cadáver que encontraron era nada menos que Naya.



Breves: Noticias de Actualidad

14 de Julio de 2020

