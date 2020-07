La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 14 de julio







DÍA MUNDIAL DE LA PROTESTA ANTINUCLEAR Establecido en el año 1995 por movimientos ecologistas, pacifistas y antinucleares, entre los que se encuentran Greenpeace, Amigos de la Tierra Internacional y la Campaña Mundial para Abolir las Armas Nucleares, en este día se pretende desarticular los arsenales y las pruebas nucleares y suspender la utilización de energía nuclear. La elección de esta fecha se debe a que en esta jornada del año 1995 el presidente francés Jacques Chirac reanudó las pruebas nucleares en el Atolón Mururoa (Pacífico Sur) ignorando las protestas internacionales que se oponían a ello; esto provocó graves consecuencias en la Polinesia Francesaque padeció una lluvia radioactiva de plutonio y provocó enfermedades congénitas en los descendientes de los trabajadores de los ensayos nucleares. En el año 1996 el gobierno francés reemplazó las pruebas nucleares por simulaciones. FALLECE JORGE LUZ Oscar Jorge Da Luz Borbón nació el 8 de mayo del año 1922 en Alejandro Korn, Buenos Aires. Su carrera comenzó por casualidad cuando acompañó a su hermana Aída Luz, actriz de radioteatro, a grabar a Radio Argentina; a raíz de la ausencia de dos actores, el joven de 16 años consiguió un pequeño papel: "Aída me dijo: ´¿Vos te animás?´ […] Me tocó un mazorquero que tenía que decir: ´¡Entrégate Juan Cuello! ¡Soy de la partida y te voy a matar!´ Quedé contratado." En el año 1939 debutó en la gran pantalla, en la película "Y mañana serán hombres." Más adelante, integró junto a Guillermo Rico, Zelmar Gueñol, Juan Carlos Cambón y Rafael Carret el célebre grupo "Los cinco grandes del humor." En el mismo triunfó en la radio, el cine y la televisión; en lo que respecta al cine se destacan las películas "Cuidado con las imitaciones" (1948), "Locuras, tiros y mambo" (1951), "Los peores del barrio" (1955) y "El satélite chiflado" (1956) mientras que en la televisión hicieron "La hostería encantada" y "La revista de los sábados." No obstante, el repentino fallecimiento de Cambón y la contratación de Rico en el exterior provocaron que el grupo se disolviera y Luz se volcara al teatro enel Teatro Caminito. Allí actuó en las obras "Las aventuras de Scapin", "Una viuda difícil", "Los chismes de mujeres" y "La pérgola de las flores." En su retorno a la televisión participó en "Domingos 69", "La baranda", "Operación Ja-Já", "El humor de Niní Marshall" y "Las gatitas y ratones de Porcel." En este último le arrebató carcajadas a los espectadores en el sketch "La Tota y la Porota". Falleció en el año 2012 en Buenos Aires. SE INAUGURA "TECNÓPOLIS" Un día como hoy en el año 2011, se inauguraba "Tecnópolis." Ubicada en Villa Martelli, la megamuestra de tecnología, industria, ciencia y arte abrió sus puertas con la muestra "Decir presente mirando al futuro." La cual se separaba en cinco continentes: Agua, Aire, Tierra, Imaginación y Fuego en los que se podían encontrar maquetas de satélites, el emulador del Big Bang, la pista de prueba de vehículos y la exhibición de la Cápsula Fénix 2 que rescató a los 33 mineros chilenos de la mina San José en la Región de Atacama (Chile).



