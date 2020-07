La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/jul/2020 Daer y Sasia en las charlas del MRP que conduce Pedro Milla







Auspiciado por Pedro Milla, dirigentes gremiales de la talla de Héctor Daer, titular de trabajadores de la Sanidad y Secretario General de la CGT, y Sasia referente máximo de la Unión Ferroviaria, charlaron con representantes gremiales de Campana como Carlos Gutiérrez Secretario General de Asimra y Carlos Castillo Secretario Gremial de Petroleros. El MRP que conduce Pedro Milla, viene realizando charlas virtuales en donde disertan distintos representantes políticos, gremiales y sociales. Y días atrás, en dos encuentros separados, las charlas tuvieron la presencia de Héctor Daer Secretario General de la Federación de Trabajadores Asociados de la Sanidad y titular de la CGT, y luego de Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria. Dichas charlas contaron con la importante presencia gremial campanense, de la mano de Carlos Gutiérrez, Secretario General de Asimra Campana, Carlos Castillo Secretario Gremial del Sindicato Petroleros de Campana, y miembros de la comisión directiva local del mismo. En relación a la situación actual de la pandemia, y la discusión sobre cómo tiene que ser el proceso post cuarentena, Daer sostuvo que "de este momento no se sale si no es con un gran acuerdo, que es lo contrario de lo que opinan algunos, que es la salida en manos del mercado. Para ese acuerdo es necesario un gran paraguas político que sea el vector que conduzca la Argentina en un proceso en donde la fragmentación no sea la aceptación natural de que pueda haber habitantes de primera y habitantes de segunda". Por su parte, Sasia hizo un análisis de la situación actual del movimiento obrero y aseguró que "ya no hay más tiempo, es necesaria la unidad del movimiento obrero desde la concepción. Ahí es donde tenemos que levantar la bandera de Perón, tomando el discurso del 1 de mayo de 1974, justamente un día del trabajador, cuando nos marcó que los trabajadores debíamos proponer el país al que aspiramos para vivir". Carlos Gutiérrez, titular de Asimra Campana, aseguró que "charlar con dirigentes gremiales de la talla de Daer o Sasia es muy importante para quienes tenemos responsabilidad con las y los trabajadores en un distrito que se destaca por su desarrollo industrial y una gran masa de trabajadores y trabajadoras". Carlos Castillo, Secretario Gremial de Petroleros Campana, a su vez destacó la presencia de los referentes gremiales y agradeció a Pedro Milla por incluirlos en la charla: "tenemos mucho que aprender de dirigentes como Daer, Sasia y Pedro. Tenemos responsabilidades muy grandes en defensa de los trabajadores y estos espacios nos nutren para ser cada día mejores". Pedro Milla, conductor del MRP y secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles, agradeció la presencia de Daer y Sasia en cada una de las charlas y concluyó que "el movimiento obrero tiene un rol fundamental en la Argentina que se viene, no solamente para defender los derechos de los trabajadores sino también para discutir la Argentina que queremos. No tenemos que tenerle miedo a la discusión política".





