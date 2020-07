Un joven muere al recibir un escopetazo en el rostro

Fue anoche en el barrio El Destino. El autor fue detenido, mientras una camioneta de su propiedad ardía en llamas en la puerta de su casa. La madre del fallecido se descompensó y debió ser trasladada al Hospital San José. Anoche, respondiendo a un llamado al 911, personal policial se trasladó hasta la calle Las Heras 1734 en el barrio El Destino, por una confrontación vecinal. Al llegar a lugar encontraron a Kevin Ernesto Rodríguez, de 18 años, con un disparo de escopeta en su rosto. Aparentemente, el autor de la agresión sería Oscar Joubert (32), quien fue aprehendido en el momento e incluso se le incautó el arma: una escopeta calibre 16 marca Centauro, con un cartucho percutado. Kevin fue traslado por el SAME hasta el Hospital, donde falleció. También fue trasladada su madre, dado que cuando supo de la noticia se descompensó. Personal del Comando Patrulla decidió no esperar a otra ambulancia, de manera de estabilizarla lo antes posible y fue acompañada en el móvil por un familiar. VERSIONES Según versiones sin confirmar, junto a un grupo de amigos, Kevin pasaba caminando frente al domicilio mencionado y comenzó un intercambio de agresiones verbales, supuestamente relacionadas con un conflicto familiar previo, cuando desde el techo de la casa, Joubert habría disparado el arma. En la escena del crimen había una camioneta estacionada sobre la vereda que se estaba incendiando cuando llegó la policía. Aparentemente, sería propiedad del aprehendido, y habría sido prendido fuego en represalias de la agresión del homicida. En el lugar se sucedieron una serie de hecho de violencia, motivos por el cual se convocaron a varios móviles del Comando y del GAD para contener la situación, además de los Bomberos para combatir el fuego en un vehículo estacionado sobre la casa donde ocurrió el hecho. Los uniformados debieron actuar y resolver mientras eran agredidos por grupos de vecinos del barrio que iban llegando al lugar. En ese sentido, se mencionó también que al menos un uniformado habría sido impactado con un piedrazo y debió ser asistido. Interviene en la causa el Dr. Matías Ferreirós de la Unidad Fiscal de Investigación 2 con asiento en nuestra ciudad.

La escopeta incautada sería el arma homicida.





Versiones no confirmadas indican que la camioneta que ardía en llamas en el lugar era propiedad del agresor y que fue incendiada en represalias.



Un joven muere al recibir un escopetazo en el rostro

