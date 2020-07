Coronavirus: se confirmaron tres nuevos contagios en Campana

P U B L I C



De esta manera, los casos totales ascendieron a 236. En tanto, los activos llegaron a 78, cifra máxima en Campana desde que se inició la pandemia. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer tres nuevos contagios de coronavirus en la ciudad y, de esa manera, el número de casos activos se elevó a 78, cifra máxima desde que inició la pandemia. Anteriormente, en junio, Campana ya había llegado a 71 casos activos, pero luego comenzaron a sucederse las altas médicas de pacientes que habían contraído el virus y, entonces, la cifra se fue reduciendo considerablemente hasta llegar a 36 el pasado sábado 4 de julio, cuando se registraban 164 casos totales, pero 121 recuperados y 7 fallecidos. Sin embargo, desde entonces se dio un incremento significativo en la cantidad de positivos: se detectaron 72 infectados en estos últimos nueve días (promedio de ocho diarios). De esa manera, la estadística en la ciudad creció y quedó ayer con 236 casos totales, divididos de la siguiente manera: 78 se encuentran activos, bajo seguimiento médico; 149 se han recuperado y 9 han fallecido. La mayoría de estos 78 casos activos se están cumpliendo la cuarentena correspondiente en sus domicilios, aunque la ocupación actual en los centros de aislamiento locales es la mayor desde que comenzó la pandemia, porque, a raíz de este brote de los últimos días, hay también un incremento de "sospechosos" que son confinados a la espera de los resultados de sus tests. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer cinco nuevos contagios y, de esta manera, llegó a 238 casos totales desde que se inició la pandemia. De esa cifra, 70 se encuentran activos, 164 se han recuperado y 4 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar confirmó 29 nuevos positivos y también el fallecimiento de un hombre de 76 años, vecino de Maquinista Savio. De esta manera, el panorama en la ciudad es 910 casos totales: 518 de ellos están activos, 361 se han recuperado y ahora son 31 los fallecidos. En tanto, Pilar incorporó 15 nuevos contagios y ahora acumula 927 casos desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, 397 se encuentran activos, 515 se han recuperado y 15 han fallecido. Finalmente, en Exaltación de La Cruz no se registraron nuevos infectados y el panorama se mantiene allí con 12 casos activos, 23 recuperados y 3 fallecidos (38 en total).







EL PARTE QUE BRINDÓ AYER LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓN EN CAMPANA. EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL DE ESCOBAR ESTUVO DOS SEMANAS EN TERAPIA INTENSIVA Y SE RECUPERÓ Luego de recibir el alta médica y concretar su primera donación de plasma, Marcos Villar contó su experiencia: "Me creía inmune", aseguró. Desde el hospital municipal Néstor Kirchner de Escobar, a donde concurrió para donar plasma como paciente recuperado de coronavirus, el Presidente de la Unión Industrial de Escobar (UIDE), Marcos Villar, contó la experiencia que vivió al contagiarse la enfermedad. "Yo era uno de los que creía que la enfermedad no podía atacar a cualquiera, me creía inmune, hasta que termine siendo uno de los primeros casos del partido", señaló el empresario de 47 años en el marco de una campaña municipal para promover la donación de plasma de pacientes recuperados. "(La experiencia) no es muy buena, no tiene nada de bueno. Primero porque te empezás a aislar de tus vínculos, de tus relaciones. En mi caso particular, estuve internado, tres semanas aislado en una habitación, dos semanas en terapia intensiva", relató Villar, creador de Frío Star, quien días atrás realizó su primera donación de plasma. "Al ser mi tipo de sangre AB+, me convierte en donante universal para otros tipos de sangre positivo y puedo ayudar a la convalecencia de pacientes pediátricos", detalló el titular de la UIDE.

MARCOS VILLAR TIENE 47 AÑOS.

