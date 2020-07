La presencia de personas queriendo tomar posesión ilegal de tierras lideras a la Ruta 6 había sido alertada por vecinos. Sin embargo, tanto la Policía como el Municipio explicaron los verdaderos hechos. Desde el Municipio y la Policía Bonaerense descartaron que en las últimas horas se haya registrado un intento de usurpación frente al barrio San Cayetano. Según ambas entidades, se trató de un hombre que paró con su camioneta en terrenos linderos a la ruta 6 y, ante la denuncia de vecinos, fue abordado y aprehendido por estar violando la cuarentena. El sujeto, que sería de nacionalidad paraguaya, no pudo justificar su presencia sobre esas parcelas de tierra, por lo que fue demorado por la Policía y su vehículo remolcado por personal de Tránsito del Municipio. Por la mañana, un vecino le manifestaba con indignación a este medio el intento de usurpación por parte de un grupo de número indeterminado de personas que no sería de esta ciudad. En su testimonio, el hombre aseguraba que hasta habían establecido una conexión ilegal de electricidad tendiendo cables a lo largo de la pasarela ubicada a la altura del barrio. Sin embargo, este dato fue finalmente corregido por el mismo vecino, quien se acercó a la pasarela para constatar la veracidad de la supuesta conexión. Ya en horas de la tarde, una vecina escribía alertando por el mismo hecho. "¿Por qué no sale nada del asentamiento en frente del barrio San Cayetano? Nos piden que nos cuidemos para que el COVID no circule y viene gente de cualquier lado. ¿No es incoherente?", se preguntaba la mujer.

Imagen ilustrativa.



Descartan intento de usurpación en terrenos frente al barrio San Cayetano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar