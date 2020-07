Eran dos jóvenes en moto, en el barrio Villanueva. Uno de ellos perdió estabilidad tras tocar con el manubrio el espejo de una camioneta estacionada. El accidente tuvo lugar el sábado en la calle Chacabuco, entre Rawson y Rivadavia, en el barrio Villanueva. Los vecinos comentaron a nuestro cronista que "hacía un rato estaban tirando cortes y corriendo picadas". Cuando ambos motociclistas se trasladaban por Chababuco en sentido a Rivadavia, uno de ellos tocó con su manubrio el espejo de una Renault Duster estacionada. Además, abolló el guardabarros delantero de la camioneta y al perder estabilidad, tocó a la otra moto, que también terminó en el suelo. La peor parte se la llevó el conductor que colisionó con el vehículo estacionado, un joven de 18 años quien fue derivado al Hospital San José a través de un móvil del SAME. Del operativo participaron un móvil del Comando Patrulla Campana y cuatro efectivos de Policía Motorizada.

El joven lesionado tiene 18 años y fue trasladado hasta el Hospital San José por un móvil del SAME.

#Dato dos motos cayeron en Chacabuco y San Martín. Circulaban en sentido a Rivadavia, uno rozó con el manubrio el lateral derecho de una Renault Duster y cayeron ambas Honda Wave al pavimento, un joven de 18 años fue trasladado al hospital por SAME. 4 Patrulla ??? Motorizada, PL?? pic.twitter.com/wRuWxrm6Jo — Daniel Trila (@dantrila) July 11, 2020

Corrían picadas y uno terminó en el Hospital

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar