Buenas tardes podrás poner esto como inquietud sobre las obras sociales. Yo estoy en SWISS MEDICAL. Desde que empezó la pandemia que están ahorrando plata ya que hay varias especialidades de la rama de los médicos que no atienden. Los dentistas recién ahora están atendiendo algunos mediante protocolos pero hay otros que no, encima mi plan que es S1 tengo que pagar un copago. Estoy de acuerdo pero ahora se le sumó otra suma porque según me enteré no les están pagando hace rato y eso que el Gobierno le entregó un subsidio para que puedan afrontar las prestaciones ante la pandemia que vivimos pero ahora están en conflicto con el Círculo Médico por eso a los $360 que cobran se le suma otros $200. La verdad que es una vergüenza, se llenan los bolsillos y la gente tiene que hacer malabares no sólo en esta obra social en otras también, las autorizaciones las hacen mal cuando reautorizan los remedios hay que volver a hacerlos la verdad que un quilombo cuando debería ser más sencillo en estos días. A eso si la cuota es religiosa todos los meses y no la bajaron ya que no atendían a lo primero de la pandemia. Que vivos son los FELICITOS. GRACIAS POR NADA. Luis Alberto Mendez 13473252





Correo de Lectores:

Debería ser más sencillo en estos días de Covid-19

Por Luis Alberto Mendez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar