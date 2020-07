Sr. Director de La Auténtica Defensa, agradecería publique la siguiente nota en su sección e Correo de Lectores. En estos tiempos del "no te metas" y donde muchas veces la gente no se compromete con situaciones extremas para luego no tener problemas, vi con asombro y agrado como dos funcionarios públicos municipales asistían a una mujer que sufría un inconveniente de salud en uno de los retenes de ingreso a la ciudad. Tanto el agente de tránsito como quién maneja la grúa no solo asistieron a la persona afectada de lo que parecía ser un ataque de epilepsia, sino que ante la demora de la llegada de la ambulancia, tomaron la determinación de cargarla en un vehículo para llevarla personalmente hasta el Hospital, aunque justo llegó el SAME y se hizo cargo de la situación y traslado. Acciones así, dan muestras que lo importante siempre es la humanidad por sobre todas las cosas. Me siento orgulloso como campanense que esas personas trabajen para nuestro municipio. MARTÍN GONZÁLEZ



Correo de Lectores:

Orgulloso como campanense

Por Martín González

