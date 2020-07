La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/jul/2020 Opinión:

¿Dónde Está Facundo Castro? Aparición con Vida Ya

Por Manuela Aberasturi y Candela del Valle











Imagen ilustrativa. Hace más de 70 días que desapareció Facundo Castro y todo indicaría que fue la maldita Policía Bonaerense. La familia de Facundo, con su madre a la cabeza, denuncian cientos de irregularidades en la causa y contradicciones en las declaraciones de los policías del pueblo Teniente Origone, que fue el último lugar en donde testigos afirman haber visto a Facundo mientras lo subían a un patrullero en un control irregular de camino a Bahía Blanca. Por otro lado, tras un silencio ensordecedor de más de 60 días y luego de "clavarle el visto" a varios mensajes y llamadas de la familia de Facundo en las últimas semanas, finalmente el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni se dieron por aludidos y empezaron a hablar del tema, aunque entre sus declaraciones dijeron que "no hay que prejuzgar a la Policía Bonaerense". Declaraciones que se vieron obligados a dar tras imponerse en las redes la desaparición de Facundo, lográndose romper el cerco mediático, por un esfuerzo enorme de la familia y de todos los que nos apegamos a exigir su aparición con vida. Cuando hablamos del "Caso Facundo", se nos es imposible no recordar a Santiago Maldonado. Desaparecido y asesinado por la gendarmería nacional en el 2017, en ese momento a cargo de la nefasta Patricia Bullrich. En ese entonces fuimos millones los que salimos a la vida política reiteradas veces exigiendo su aparición con vida de manera inmediata y ahora somos miles los que seguimos exigiendo verdad y justicia. Hace algunos días también nos enteramos del asesinato de Lucas Verón de 18 años. Lucas iba con su amigo en moto al kiosco, la Policía comenzó a perseguirlo y abrió fuego. Fue brutalmente fusilado el día de su cumpleaños. Este accionar tremendamente impune de la Policía Bonaerense no sorprende. En las últimas semanas sumaron cientos de denuncias de prepotencia policial, hostigamiento y casos de gatillo fácil. El envalentonamiento de las fuerzas represivas con la excusa de la cuarentena está teniendo consecuencias terribles, y recorren lo largo y ancho del país: los casos de gatillo fácil, torturas y apremios ilegales están ocurriendo cada vez más. Se trata de una política de Estado que se mantiene gobierno tras gobierno. Es por eso que llamamos a todos los jóvenes a organizarse contra la brutalidad policial y el gatillo fácil. Y a las agrupaciones estudiantiles y políticas a pronunciarse y exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Ellos no van a parar si no los frenamos. Y justicia por todos los muertos por gatillo fácil: Luis Espinoza; Florencia Magalí Morales; Franco Maranguello; José Antonio Ávila; Facundo Escalaso; Diego Arzamendia; Augusto Itaurralde; Lucas Barrios; Alan Maidana; Rubén Sarso; Gastón Mirábal; Walter Ceferino; Ariel Valerian; Lucas Verón; y Raul Dávila. ¡El Estado es responsable! Manuela Aberasturi y Candela Del Valle - Tesis XI - Pan y Rosas e Independientes en el Centro de Estudiantes del I.S.F.D y T Nº 15- Juventud del PTS

