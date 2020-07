P U B L I C



Luego de recibir el alta médica y concretar su primera donación de plasma, Marcos Villar contó su experiencia: "Me creía inmune", aseguró. Desde el hospital municipal Néstor Kirchner de Escobar, a donde concurrió para donar plasma como paciente recuperado de coronavirus, el Presidente de la Unión Industrial de Escobar (UIDE), Marcos Villar, contó la experiencia que vivió al contagiarse la enfermedad. "Yo era uno de los que creía que la enfermedad no podía atacar a cualquiera, me creía inmune, hasta que termine siendo uno de los primeros casos del partido", señaló el empresario de 47 años en el marco de una campaña municipal para promover la donación de plasma de pacientes recuperados. "(La experiencia) no es muy buena, no tiene nada de bueno. Primero porque te empezás a aislar de tus vínculos, de tus relaciones. En mi caso particular, estuve internado, tres semanas aislado en una habitación, dos semanas en terapia intensiva", relató Villar, creador de Frío Star, quien días atrás realizó su primera donación de plasma. "Al ser mi tipo de sangre AB+, me convierte en donante universal para otros tipos de sangre positivo y puedo ayudar a la convalecencia de pacientes pediátricos", detalló el titular de la UIDE.

Covid-19:

El Presidente de la Unión Industrial de Escobar estuvo dos semanas en terapia intensiva y se recuperó

