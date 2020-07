PRIMERA VACUNA La primera vacuna contra el Covid-19 probada en Estados Unidos dio buenos resultados al estimular el sistema inmunitario de los voluntarios justo como los científicos habían esperado. Según reportaron los investigadores este martes, la vacuna se encamina a comenzar las pruebas finales. "No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias", dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. La vacuna experimental, que fue desarrollada por los colegas de Fauci en los Institutos Nacionales de la Salud y por la compañía de biotecnología Moderna Inc., comenzará su fase más importante alrededor del 27 de julio, momento en el cual se realizará un estudio con 30.000 personas. LLAMAN A LA MESA Un centenar de dirigentes de la oposición, de sectores del PJ, empresarios, intelectuales y sindicalistas suscribieron a un pedido dirigido al presidente Alberto Fernández para que se abra una "mesa de diálogo nacional" para encontrar una salida conjunta en medio de la crisis por la pandemia. Más de 130 personalidades solicitaron al Poder Ejecutivo que, con apoyo de las autoridades de los bloques legislativos, "convoque urgente a una mesa de diálogo nacional, a fin de implementar un plan de coincidencias mínimas para afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19". Entre los políticos que suscribieron a la carta están Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Eduardo Duhalde, María Eugenia Vidal, Julio Bárbaro, José Octavio Bordón, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó e Hilda "Chiche" Duhalde. También firmaron Miguel Ángel Pichetto, Luis Naidenoff, Nicolás Massot, Federico Pinedo, Daniel Salvador, Juan Manuel Urtubey, Mario Negri, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani, Joaquín de la Torre, Maximiliano Ferraro, Marcos Aguinis, Alejandro Borensztein, Graciela Fernández Meijide, Gustavo Grobocopatel, Santiago Kovadloff, Facundo Manes, Hilda Sábato, Daniel Sabsay y Agustín Salvia, entre otros. VUELVEN LAS CLASES El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció este martes que en agosto en nueve provincias regresarán las clases en las escuelas, comenzando por pequeñas localidades, con la modalidad combinada de asistencia presencial y domiciliaria. Trotta, en videoconferencia con periodistas especializados, sostuvo que hay "consenso para un regreso seguro a clases" con los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. La idea es comenzar en algunas escuelas, con fecha probable el 3 de agosto y con otras en la última semana del mes que viene. El ministro también destacó la entrega de 2.300 millones de pesos a todas las jurisdicciones para la reparación y refacción de escuelas y la compra de insumos de higiene y seguridad en el marco de la crisis sanitaria. PELIGRA EL VERANO La ciudad de Mar del Plata podría perder la temporada de verano, en la medida que continúen las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de donde proviene el 70% de los turistas y que el sector hotelero-gastronómico no cuente con el tiempo ni los recursos necesarios para recuperar su capacidad operativa. La preocupación de lo que podría configurar una "zona de desastre turístico" para el Municipio de General Pueyrredón fue planteada por el presidente de la Comisión de Producción del Concejo Deliberante local, Guillermo Volponi (PRO), quien propuso la creación de una "Mesa Municipal de Crisis de Turismo", con la participación del sector público y privado. En ese sentido, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de la ciudad alertó que la afectación de las medidas de cuarentena alcanza a más del 80% de los operadores turísticos locales, que en un 90% son pymes o emprendimientos familiares.

Breves: Noticias de Actualidad

15 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar