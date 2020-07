El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, lanzó este martes un auxilio para los gobernadores de $ 2.300 millones destinado a apuntalar los protocolos sanitarios en las escuelas para un retorno "seguro" a las aulas. Y avanzó un paso más en la senda hacia "la nueva normalidad": confirmó que, en agosto, nueve provincias podrían volver a clases presenciales, de manera escalonada y con foco en pequeñas localidades. Se trata de San Juan, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes. La iniciativa apunta a zonas, localidades, pueblos y microrregiones que se encuentran en la Fase 5 de distanciamiento social (con baja o nula circulación viral), y específicamente a poblaciones pequeñas, algunas de ellas de la ruralidad y otras con dictado de clase en escuelas primarias y secundarias. La letra chica de ese regreso a las aulas es una decisión de cada gobernador. Pero en términos generales estará marcado por un retorno progresivo, con asistencia alternada y aulas con menos alumnos, tapabocas y distanciamiento social. "Debemos priorizar las zonas, localidades y pueblos donde las condiciones epidemiológicas lo permitan, de modo escalonado y con enfoque en los últimos años de cada nivel, entendiendo que en muchos casos se hará de modo alternado, por grupos, combinando presencialidad con trabajo virtual o no presencial", precisó Trotta. El ministro también confirmó que impulsarán una "campaña nacional para el retorno seguro a las aulas", con la mirada puesta en preparar a docentes, alumnos y familias para ese regreso, marcado por protocolos. En esa línea, se refirió al dilema de la obligatoriedad o no de asistir a las escuelas, frente al temor que cruza a la comunidad educativa. "No está en discusión la obligatoriedad de la educación básica, que deberá asegurarse tanto bajo la modalidad presencial como no presencial; en esta instancia excepcional se atenderán todas las situaciones en las que, por distintas razones, la presencialidad no pueda asegurarse", dijo. En paralelo, anticipó que convocará la semana que viene a "la comisión paritaria nacional, para trabajar con las organizaciones sindicales las condiciones de trabajo para el regreso a las aulas". Una avanzada clave para poder transitar ese proceso, frente a los temores, dudas y planteos que cruzan también a los maestros sobre la "nueva normalidad" educativa.



Pandemia:

Nueve provincias volverán a las clases presenciales en agosto

