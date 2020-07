Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 15/jul/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 15/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

En medio de la pandemia de coronavirus, el piloto local está atravesando una lenta recuperación de un problema en su rodilla y por eso duda sobre su futuro en la actividad. En plena recuperación tras sufrir un accidente en la vía pública que le demandó ya dos operaciones (ahora se está evaluando una tercera), Juan Carlos Muñoz luce tranquilo, como si siempre estuviese relajado. Así se alista para afrontar una charla en la que reconocerá que su rehabilitación "va más lento de lo esperado" y que ello condiciona hoy su futuro en esta "pasión" que desarrolla en el automovilismo zonal, más allá de la pandemia de coronavirus que seguramente modificará el transcurrir en los autódromos. La última experiencia del piloto local fue en la clase 850cc de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR), que le significó un cambio de categoría con saldo positivo en distintos aspectos: "Volví a encontrar los boxes de antes, sin tanto protocolo, y volvimos a disfrutar del folclore familiar del cual nos fueron sacando en los autódromos grandes. Sé que todo cambio nunca es fácil y yo venía de varias temporadas en la categoría ALMA. Allí pasé muy lindos momentos y tengo el mejor de los recuerdos, porque conocí mucha gente y tengo buenas amistades que logré en tantas temporadas", explicó. -¿Y por qué decidiste concretar el cambio en aquel momento? -Quizás porque renovarse es vivir. Hoy, los presupuestos están muy a límite y los números no son los acordes para transitar algunas categorías que tienen un valor alto y en verdad se complica. Y en la Promocional, donde venía participando, se elevaron demasiado los números. -Por lo que decís, parece que fue un cambio no muy deseado. -No es tan así, porque correr en la 850cc de FEDENOR resultó muy competitivo y muy agradable. Te cuento algo que me sorprendió para bien: como te decía recién, volví a encontrar los boxes de antes, sin tanto protocolo, sin tantos requisitos, y volvimos a disfrutar del folclore familiar del cual nos fueron sacando en los autódromos grandes y reconocidos de nivel nacional. Acá se vive de otra manera las carreras: ves los asados alrededor del circuito con mucha gente que sigue estas categorías. Por eso estoy contento de haber venido acá. -¿Y cómo es la categoría? -Estamos fiscalizados por FEDENOR, que tiene a su cargo a todas las clases que la componen y uno puede elegir en cual desea correr. Por lógica, con el auto que tengo (un Fiat 600) me sumé a la clase 850cc, donde el nivel competitivo es alto y te exige que trabajes si deseas estar en la pelea. Yo venía con un auto que hubo adaptarlo a esta especialidad, porque hubo que bajarlo lo más que se pudo para poder correr. Hay, por ejemplo, Renault Gordini y los Renault 4 que no sabes cómo van pegados al asfalto y son rapidísimos a la hora de correr. -¿Esperabas correr acá o te sorprendió? -Uno siempre quiere correr por sobre todas las cosas y se dio acá y estamos contentos. Además, vamos con Silvestre Gallo, Gonzalo Conti y Gastón Gasperini. Se armó un lindo grupo hasta de nivel familiar y la pasamos bien -¿Sos consciente que este automovilismo que se viene será distinto? -No tengo dudas, pero quiero decir algo respecto de tomar ciertos recaudos y el no entender lo importante que es cuidarse. Es muy necesario. Yo viví la triste experiencia de padecer la Gripe A y una doctora me dijo: "si querés salir del problema y ponerte bien, tenés que encerrarte en tu casa y no salir más hasta que todo se te pase". Y la verdad es que eso a mí me salvó. -Cuando esto arranque nuevamente, las carreras serán otras. -Quizás las carreras sean las mismas, lo que va a cambiar es todo lo que esto genera, con un protocolo al cual no se está acostumbrado y debemos enfrentarlo. Se acabó la compañía de familiares, amigos, allegados… O sea: todo será muy frío, el público no va a poder acompañar y todo eso seguramente lo vamos a sentir. Ahora, si queremos correr no nos queda otra. Nosotros, en nuestro equipo, algo ya hablamos con Diego Fangio y la ausencia de la gente que siempre trabajó en los autos se verá reducida también. -¿Cómo sigue el tema de tu hijo Santiago, que estaba viendo para sumarse con tu auto a la categoría? -Santiago está con todas las ganas. Se compró un karting y está muy entusiasmando. Ya corrió una el año pasado y hace poco logró tener su propio motor. La idea es que continué allí para aprender y sumar experiencia. El tema es el económico, porque no está fácil para nadie. -¿Pero no iba a correr tu auto? -Sí, eso se habló en su momento, pero me pareció acertado que él decida arrancar en karting para tomarle la mano a cómo se lleva un vehículo a alta velocidad. No te olvides que no tiene ninguna experiencia de este tipo. Después, cuando veamos cómo avanza, nos sentaremos a charlar y darle esa posibilidad en el auto. -¿Y cómo sería? ¿Una carrera cada uno? -Si nos dejan, haremos un binomio y tal cual: una cada uno. Ya en ALMA lo hicimos con mi amigo Damario. -El tema es ver cómo evoluciona tu rodilla. -Sí, claro. Esto va más lento de lo esperado. Si bien estoy en plena recuperación, hay probablemente otra operación que se prolonga por todo lo que estamos viviendo. -Cuando esto arranque, ¿estarás ya para correr? -Es lo que más deseo. Veo que no será fácil que esto comience, lo que sí tengo claro es que el automovilismo zonal puede arrancar antes que el nacional porque todos somos pilotos que estamos cerca de los circuitos y no debemos cruzar el país de un lado a otro para hacer una carrera. Y en cuanto a mí, no sé de qué lado me vas a encontrar, si desde adentro o desde afuera. Lo que intentaré es poder seguir con mi pasión. -¿A quiénes se les agradece por este momento? -A mucha gente que está siempre conmigo. A mi familia, que me banca en esta locura; a todos los auspiciantes, que son muchos y para no olvidarme de ninguno que a pesar de este momento me siguen acompañando, saludos a todos en general; a Diego Fangio, que tiene a su cargo el auto desde hace tiempo y siempre se brindó para que esté en las carreras y a toda esa gente que llama, que se interesa saber de mi salud, también un saludo para todos ellos.

LA ÚLTIMA PARTICIPACIÓN DE MUÑOZ EN EL AUTOMOVILISMO ZONAL FUE EN LA CATEGORÍA 850CC DE FEDENOR.



