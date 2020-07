Breves: Deportivas

¿SERÁ EL 3 DE AGOSTO?

Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le envió al Ministerio de Salud el protocolo para la vuelta a los entrenamientos. Y en la calle Viamonte tienen al 3 de agosto como fecha tentativa para que los equipos de Primera División y Primera Nacional retomen sus prácticas. El segundo paso para ello es que las autoridades de Salud de la Nación aprueben el protocolo. Luego, las instituciones tendrían un par de semanas para poner en orden sus instalaciones y, además, realizar los testeos correspondientes.

BRILLANTE ATALANTA

En el inicio de la 33ª fecha de la Seria A de Italia, Atalanta goleó 6-2 como local a Brescia y con 70 puntos se posicionó como único escolta del líder Juventus (76), que en la jornada pasada le cortó una racha de nueve triunfos en fila con un agónico empate mediante un penal convertido por Cristiano Ronaldo.

La 33ª fecha continuará hoy con seis encuentros: Bologna vs Napoli (14.30, Fox Sports), Milan vs Parma (14.30, ESPN), Sampdoria vs Cagliari, Lecce vs Fiorentina, Roma vs Hellas Verona (16.45, Fox Sports), Sassuolo vs Juventus (16.45, ESPN) y Udinese vs Lazio (16.45).

GANÓ CHELSEA

La 36ª y antepenúltima fecha de al Premier League de Inglaterra comenzó ayer con victoria de Chelsea, que superó 1-0 a Norwich City y aseguró su continuidad en el tercer puesto del campeonato. Hoy continúa la jornada con cuatro partidos: Burnley vs Wolverhampton (14.00, Fox Sports), Manchester City vs Bournemouth (14.00, ESPN), Newcastle vs Tottenham y Arsenal vs Liverpool (16.15, ESPN).

EE.UU: GOLES ARGENTINOS

Se completó la primera fecha del mini-certamen que la MLS está disputando en Orlando, donde se encuentran muchos jugadores argentinos. Y entre ellos, en estos días festejaron particularmente Gustavo Bou (marcó el 1-0 de New England sobre Montreal), Federico Higuaín (anotó para el DC United en el 2-2 con Toronto FC), Lucas Zelarayan (convirtió en el 4-0 de Columbrus Crew sobre Cincinnati) y Sebastián Blanco (gritó para el Portland Timbers en el 2-1 sobre Los Angeles Galaxy).

JAGUARES: MÁS BAJAS

Con destino en el Gloucester de Inglaterra, el segunda línea Matías Alemanno (28 años) se convirtió en el cuarto jugador que deja Jaguares en estos meses de incertidumbre por la pandemia de coronavirus. Y en las próximas horas, el centro Matías Orlando seguiría sus pasos para aterrizar en Newcastle Falcons. Anteriormente, la franquicia argentina vio también partir a Marcos Kremer, Guido Petti y Jerónimo De la Fuente y al head coach Gonzalo Quesada (todos a Francia).

GANÓ CANAPINO

En la segunda fecha del "Campeonato de las Estrellas III" del Súper TC2000 eSport, Agustín Canapino (Chevrolet) se quedó con la victoria y ocupa la segunda posición del certamen virtual con 35 puntos. El líder es Diego Azar, que fue 2º en esta carrera en Rosario (de la que no participó el campanense Matías Milla) y suma 38 unidades. La tercera fecha será el domingo en "El Zonda" de San Juan.

BASILEA, CANCELADO

El torneo ATP de Basilea, que iba a disputarse a partir del 24 de octubre, fue cancelado ayer, luego que sus organizadores aseguraran que "sería irresponsable" su realización a raíz de la pandemia de coronavirus. El certamen, que cumplía su 50 aniversario, es un clásico de la ciudad natal de Roger Federer (10 títulos y 5 finales allí) y fue ganado por los argentinos Guillermo Vilas, David Nalbandian, Guillermo Coria y dos veces por Juan Martín Del Potro.