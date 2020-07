La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 Incendian la casa del presunto asesino de Kevin Rodríguez







Fue ayer por la tarde, en el barrio El Destino. El acusado del homicidio, Oscar Jourbert, fue indagado ayer por la mañana y se negó a declarar. Ayer por la tarde un grupo de desconocidos quemaron la casa donde moraba el presunto asesino de Kevin Rodríguez (18) y también terminaron de incendiar la camioneta estacionada sobre la vereda de Las Heras 1734, en el barrio El Destino, frente a la Ruta 6. Como se recordará, Kevin falleció el martes por la noche tras recibir una herida de escopeta en su rostro, mientras se encontraba frente a la vivienda mencionada. El supuesto autor del escopetazo es Oscar Joubert (32), fue detenido esa misma noche. En la oportunidad la policía también secuestró un arma: una escopeta calibre 16 marca Centauro, con un cartucho percutado. Según trascendió, Joubert fue indagado ayer por la mañana por el Fiscal Matías Ferreirós de la UFI 2, por "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego" pero se negó a declarar. Como parte de los hechos que tuvieron lugar el martes por la noche, y en represalia por lo sucedido, desconocidos prendieron fuego una camioneta Renault Kangoo que estaba estacionada sobre la vereda del lugar, la cual sería propiedad del acusado. Cuando llegó la policía, convocó a los Bomberos Voluntarios quienes contuvieron las llamas que sólo habían tomado el motor y parte del habitáculo. Ayer por la tarde, alrededor de las 15, un grupo de desconocidos terminaron de quemar la camioneta y también cargaron contra la casa, que se incendió parcialmente merced a la rápida respuesta de los integrantes del Cuartel 37 quienes se presentaron con 2 móviles, mientras una importante de policías realizaban un cordón en ambas esquinas para que los vecinos presentes en gran número mantuvieran distancia. Además de los daños materiales, hubo que lamentar la muerte de un perro que se encontraba atado en el interior de la vivienda y sucumbió entre las llamas; pero logró salvarse a dos perras y a 10 cachorros de pocos días de vida.

Los bomberos desplegaron dos móviles para poder controlar las llamas. Un móvil del SAME también estuvo presente como apoyo.





La camioneta incendiada sería propiedad del acusado. Tenía un tanque de GNC que por suerte no alcanzó a explotar.





Los vecinos observaban el trabajo de Bomberos desde ambas esquinas.





Dos perras y 10 cachorros fueron rescatados. Uno falleció entre las llamas.

#Dato VIDEO exclusivo. En medio del incendio Bomberos rescatan a una perra asfixiada y le hacen RCP hasta recuperarla, luego personal de Comando Patrulla y Motorizada ingresan a la casa y encuentran 10 cachorros de otra perra, Bomberos los sacan a salvo y los reúnen con la madre. pic.twitter.com/6j0EEMXiH4 — Daniel Trila (@dantrila) July 16, 2020 #Dato tras confrontación vecinal en Las Heras y Roca, Villanueva, un joven de 18 años fue herido de un escopetazo en la cabeza, trasladado por SAME, falleció. Vecinos incendiaron el utilitario del agresor, Bomberos móvil 48. Varios móviles CP, GAD Agresor detenido. pic.twitter.com/dxMWSWgETr — Daniel Trila (@dantrila) July 15, 2020

Incendian la casa del presunto asesino de Kevin Rodríguez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar