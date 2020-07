Paddlegate: el exfuncionario de Tigre solicitó la probation

Siete de los 16 imputados ya fueron indagados por el Juzgado Federal de Campana. Tal como se había anunciado, el Juzgado Federal de Campana comenzó esta semana con las indagatorias del "paddlegate", el caso por el que fueron demoradas 16 personas que, violando la cuarentena, se encontraban jugando el pasado 28 de junio un torneo en el Club Atlético Pilar y que tuvo varias ramificaciones políticas, dado que uno de los sorprendidos era un alto funcionario de Tigre (que renunció inmediatamente), mientras que los primeros testimonios señalaban que también estuvieron en el lugar Rogelio Frigerio (ex Ministro del Interior de la Nación) y el extenista Luis Lobo (quien posteriormente renunció a su cargo de Subsecretario de Deportes de CABA, aunque aseguró no haber participado). En este marco, desde el Juzgado que comanda Adrián González Charvay ya citaron vía Zoom a siete de los 16 imputados, aunque éstos se habrían negado a declarar. La ronda se completará entre hoy y mañana, nuevamente de manera virtual. Según trascendió ayer, el exsecretario general y de Economía de la Municipalidad de Tigre, Fernando Lauría, fue uno de los que ya se presentó ante el juez. Y tanto él como otros dos acusados habrían solicitado la suspensión del juicio a prueba o "probation". A todos se los investiga por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Así, al tratarse de una escala penal que no excede los tres años, los acusados tienen la posibilidad de solicitar la denominada "probation", que implica que se hacen cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Este pedido se hace ante el juez de la causa, quien es el que debe resolver si hace lugar o no al mismo.

