La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 El Rincón de Aléthea:

20 de Julio; Día del Amigo

Por Angela Monsalvo













"Los amigos son como los libros. No es necesario tener muchos, sino los mejores." --Autor Anónimo. "Mucha gente entra y sale de la vida a lo largo de los años. Pero sólo los verdaderos amigos dejan huellas en nuestros corazones." --Autor Anónimo. A lo largo de este tiempo con todos los vaivenes que sufre la sociedad, me he preguntado qué es lo que ha cambiado sobre las formas de cultivar la amistad en tiempos de redes. Las personas más felices del mundo tienen algo en común: amigos. Una red de contención, alguien a quién llamar, con quién juntarse para conversar sobre sus problemas o compartir alegrías. Sea cuál sea el motivo, la experiencia es positiva porque los amigos nos ayudan a cargar energía para poder hacer frente a las adversidades. Las redes sociales nacieron como respuesta básica a la necesidad de las personas de estar conectados y le agregaron la posibilidad de estarlo siempre en cualquier lugar. Muchas amistades han nacido o resucitado gracias a esta posibilidad de estar comunicados. No obstante, luego del impacto de los primeros años, comenzaron a sufrir efectos secundarios. Uno de ellos fue darse cuenta de que los contactos y los "me gusta" no son trasladables a la misma cantidad de amigos. Y ahí es donde se traza la diferencia entre amigo real y amigo meramente virtual. En el Día del Amigo, contactemos a quiénes más nos tienen en cuenta, que recuerdan las fechas importantes para nosotros; aquéllos que saben y les interesa lo que pasa en nuestras vidas, en forma física y virtual. Uno de los regalos más preciados en la vida es un amigo leal; ya que un buen amigo es como un trébol de cuatro hojas, difícil de encontrar y una suerte tenerlo, porque el mejor amigo es alguien que te quiere tal como eres y no cómo quiere que seas. Los amigos no te juzgan simplemente te quieren y según nos hacemos mayores, no perdemos amigos, simplemente descubrimos cuáles son los verdaderos. Estoy agradecida por las amigas que vinieron a mi vida y se quedaron, pues, buenas amigas y el tiempo son dos cosas que adquieren mayor valor en la medida en que pasan los años. La amistad es la forma más dulce del amor. Así que cuando digo: "Seré tu amiga hasta el fin", es como si dijera: "Te tendré en mi corazón hasta su último latido". Al reducido pero fiel grupo de amigos los considero mi familia elegida. Desde acá, les agradezco el solo hecho de estar en cuerpo y alma y no sólo en mi mundo virtual. ¡Feliz Día del Amigo!!!

