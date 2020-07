La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 Carla Navazzotti:

Anunció que se suma a La Corriente Nacional de La Militancia, el espacio político que encabeza el ministro de Defensa, como su referente a nivel local. Esta semana la peronista Carla Navazzotti anunció que a pedido del ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha asumido como referente de La Corriente Nacional de la Militancia. La decisión se debe a una "reorganización y reestructuración" de ese espacio político en la Provincia de Buenos Aires, que motivó la convocatoria de la actual secretaria de Actas del Partido Justicialista de Campana para encabezar La Corriente en Campana. "Es una gran alegría, pero a su vez es una gran responsabilidad, el reconocimiento de un compañero como Agustín Rossi, que siempre fue y sigue siendo leal al movimiento nacional peronista, acompañando a Néstor, a Cristina y ahora al presidente Alberto Fernández", expresó Navazzotti. Y añadió: "Por tanto, acompañaré al ministro en este desafío y entiendo que frente a la difícil situación que nos toca atravesar en este momento como país en general, pero como dirigentes y militantes en particular, nuestra tarea de construir un modelo de país con lealtad y patriotismo tenemos que llevarla a cabo en cada distrito de la Provincia y a lo largo y a lo ancho de la Argentina". "Por eso asumo la responsabilidad y vamos a redoblar los esfuerzos militantes que venimos sosteniendo en los últimos cuatro años para construir un Patria libre, justa y soberana", remarcó Navazzotti. El espacio provincial al que se sumó Navazzotti como referente por Campana es articulado por la exconcejal de Ayacucho Claudia Chiminelli; Victoria Luján, de la Corriente Barrial de Moreno, referente de la Juventud Nacional de La Corriente y de la Primera Sección Electoral; y Martín "Choco" Fucaraccio, de la Corriente Baradero, referente de la Segunda Sección Electoral de La Corriente y secretario general del Corredor Rutas 6, 7, 8 y 9, entre otros.

