La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

16 de Julio de 2020







PROPUESTA ACEPTADA La propuesta de crear un fideicomiso para resolver la crisis de Vicentín tuvo el visto bueno de la Justicia, los directivos de la empresa y el gobierno de Santa Fe. Según fuentes cercanas al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, la empresa reconoce la crisis de confianza y económica que atraviesa y ve con buenos ojos la propuesta del fideicomiso. Las partes acordaron una próxima reunión para el 30 de julio. "Nosotros planteamos que en la instancia del concurso hay que tener la posibilidad concreta de generar un fideicomiso que resguarde los intereses de los acreedores y de los accionistas. La administración de la empresa pudo generar opciones durante todo este tiempo, pero no las hemos conocido", había dicho Perotti ayer. JUICIO REANUDADO El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que el próximo martes se reanude el juicio que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, luego del freno que sufrió el proceso por la feria extraordinaria por el coronavirus. Los magistrados establecieron que el martes que viene a las 15:00 se realice una audiencia de prueba, que será mixta, ya que algunos participantes estarán de manera presencial en Comodoro Py y otros de forma virtual. La jornada de prueba será para corroborar que funcione el sistema informático y luego se reanudará el proceso. A mediados de junio pasado, el TOF 2 había dispuesto retomar el juicio de manera semi presencial en una sala ubicada en la planta baja de Comodoro Py con capacidad para ocho personas. INFLACIÓN MÁS ALTA La composición regional de la inflación de junio puso en evidencia uno de los principales temores en los despachos oficiales a la hora de diseñar la forma en que se implementará la flexibilización de la cuarentena, porque los aumentos de precios fueron superiores no solo en los rubros a los que se les levantaron las restricciones sino también en las regiones del país que pasaron del aislamiento al distanciamiento social. Los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que el Gran Buenos Aires (equivalente al AMBA de los informes oficiales periódicos sobre la evolución del coronavirus) y la Patagonia fueron las regiones del país con una inflación menor al nivel general del 2,2%, en tanto en el Noroeste fue similar al promedio nacional y en Cuyo, Noreste y la región Pampeana se superó ese nivel. En orden decreciente, los índices de precios al consumidor de junio fueron de 2,5% en la región Pampeana, 2,3% en Noreste y Cuyo, 2,2% en el NOA, 2% en el GBA y 1,9% en la Patagonia. PARA DÓLARES NO Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no podrán adquirir dólares en el mercado formal de cambios, con el objeto de evitar que sean utilizados como "coleros digitales" para la obtención de la moneda estadounidense por parte de personas que intenten de esa forma sobrepasar el límite de US$ 200 mensuales. La medida podría ser tomada por el Directorio del Banco Central mañana o el viernes, como una forma de perfeccionar los controles y evitar "maniobras dolosas", aseguraron en despachos de la autoridad monetaria. La restricción va en el mismo sentido que pesa para los que reciben la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) o créditos a tasa cero, indicaron.



Breves: Noticias de Actualidad

16 de Julio de 2020

