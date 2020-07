La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 "La muralla invisible" (A 100 días de)

Por Lilia Rodas











Lilia Rodas. Foto: YouTube

En marzo íbamos a estar en China. Mi hijo quiere conocer la milenaria Muralla China desde muy chiquito. No puedo saber si su deseo surgió después de ver cientos de veces la película "Kun Fu Panda" o si en realidad, como me dijo Miriam en una lectura kármica, fue un mongol en vidas pasadas. Y esos muros separan hace miles de años a China de Mongolia. Mil doscientos años tardaron en construirla, más de doce generaciones, muchas más de las que llevamos vividas o podamos vivir. Quizás su deseo entonces venga desde otra vida, reencarnado a miles de kilómetros de distancia. En realidad, no se si necesito saberlo. No creo importe de dónde venga su deseo, sino que tenga uno. Uno de tantos. La gente instruida en lectura francesa dice por ahí que el deseo es estruc-turalmente insatisfecho y que por lo tanto deberíamos ser siempre sujetos deseantes. Muchas madres tratamos de obturarlo, de tapar equivocadamente esas faltas desean-tes, y en eso andaba yo, hace un tiempo largo. Agencias de viajes, trámites engorrosos para la visa a China, visitas a bancos destrozando el plazo fijo, los dólares que se iban al carajo! Llegábamos a marzo con los verdes justos, tarjeta al palo y sin vacaciones de verano!!! Pero Wuhan nos trajo noticias, aunque estaba lejos de Pekín y un poco menos de Shanghái, con esta obstinación de cumplir con mis objetivos y satisfacer el deseo de mi hijo, no me rendía. Cinco días antes del viaje mi agente me cancela si o si el vuelo, porque toda Europa se inundaba de coronavirus. Meses antes, Europa y el mundo descubrían el nombre de una ciudad antes casi desconocida. Wuhan, en China, (Bujan para nuestro oído latino) permanecía completamente aislada. Las distancias se impusieron. Las fronteras del mundo se cerraron. Por primera vez en la historia Latinoamérica parecía que iba a salvarse, pero la historia se repite y ciertas coordenadas están castigadas en forma nada arbitraria por el universo. Por lo cual, también terminamos encerrados y con miedo. Y aquellos que no... fueron metódicamente adiestrados para tenerlo. Pocos lograron respirar libertades, los hubo, los hay. Pero los sistemas panópticos se reforzaron y el control social reinó en las calles. Como debe ser. Así también se fue viralizando el egoísmo, la intolerancia, el odio, la desconfianza y la mirada inquisidora al otro que era desobediente. Asesino! Le gritó el pibe al viejo que iba sin tapabocas encerrado en su auto. Por tu culpa! Le gritó el vecino al enfermo. Por tu descuido! Gritaba el pueblo a los que debían controlar por no poner "mano dura". Irresponsable! Le gritaban al niño que solo quería jugar en su vereda. Anticuarentenas! A los que rogaban permiso para trabajar y comer. Entonces, como dije, el miedo y el odio reinaron en las calles. Los que vigilaban respiraron aliviados. Los psicólogos y psiquiatras se llenaron de nuevos pacientes. Los viejos se murieron de miedo. Se duplicaron los infartos. Los pibes se resignaron a la endogamia. Los niños se olvidaron del mundo exterior. Ellos aprenden rápido... Mi hijo ya no recuerda que anhelaba conocer la Muralla China porque el "quedate en casa" lo cobija como una placenta. Hacíamos un juego de chicos, imitando los test psicológicos que se habían puesto de moda. ¿la cueva oscura o salir al bosque? Me preguntaban. La cueva es oscura, tiene todo lo que necesitas, es cómoda, calentita... pero no podes salir. El bosque tiene luz, hay que recorrerlo para buscar lo que necesitas, sos libre pero es peligroso. Yo siempre elegía salir al bosque. Ahora la cueva oscura. Sin opción. Y en muchas cuevas tampoco hay calor, ni seguridad, ni comida. A comienzos de marzo íbamos a estar en China, recorriendo esa muralla milenaria. No sabíamos que íbamos a tener otra muralla tan cerca, tan rápidamente construida, invisible y más poderosa. Me asusta que no sea milenaria y sea tan poderosa, me asusta que no tardara miles de años en construirse, que solo tardara dos o tres meses. Me asusta que pueda aislar tanta gente sin tener muros. Me asusta que se pueda aquietar al mundo con solo un "tapa bocas". Metáfora tan acertada para acallar. Cuando la palabra se desvanece aparece el odio, las culpas, la falta de empatía. Cuando era chica, mis amigos me preguntaban a qué le tenía miedo, y yo, no le tenía miedo a casi nada, como después, como ahora... he viajado sola a lugares lejanos y solitarios, anduve por las noches en las calles oscuras de los barrios más osados de Buenos Aires, me hice amiga de ladrones en Puente Pacífico y en desoladas estaciones de trenes, camino cárceles, he visto muertes... pero siempre le tuve miedo a los fantasmas!!! Porque definitivamente me asusta lo intangible, lo que no puede verse, lo que no se dice, esas invisibilidades tan convenientes. Esta muralla invisible, efecto secundario de la pandemia y fruto del control social y la falta de empatía. No me asusta la muerte. Me asustan las cuevas oscuras. Las miradas tristes. El hambre. El despojo de los trabajadores. La panza flaca de los niños. Los silencios detrás de los tapabocas. La muerte subjetiva. ¡Cuánta oscuridad en 100 días! Qué poquitos fueguitos siguen brillando...

