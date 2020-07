La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 Tos: principales causas y consejos para aliviarla







Con el invierno también aumentan las probabilidades de padecer ciertas enfermedades infecciosas y uno de los síntomas más frecuentes y molestos es la tos. La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, explica cuáles son sus principales causas y brinda algunos consejos útiles para aliviarla. Si bien es normal que las personas tosan de vez en cuando, en algunos casos la tos puede ser un síntoma de una enfermedad o patología, por lo cual resulta importante reparar en ella. "La tos es la expulsión brusca, violenta y ruidosa del aire contenido en los pulmones que se produce por la irritación de las vías respiratorias o para mantener el aire de los pulmones limpio de sustancias extrañas, evitando que las personas inhalen y dejen ingresar agentes extraños en el organismo", explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Siguiendo a la profesional, resulta conveniente distinguir entre la tos seca- uno de los síntomas del coronavirus- que no contiene flema, de la tos húmeda o productiva que sí contiene moco o flema. ¿Cuáles son las principales causas y cuándo consultar con un profesional? Según la Dra. Valeria El Haj, la tos puede ser aguda o crónica. Mientras que la tos aguda comienza súbitamente, se adquiere por un resfrío o una gripe y no suele durar más de 2 o 3 semanas, la tos crónica puede persistir más de dos o tres semanas. "Asma, alergias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infecciones en las vías respiratorias o en los pulmones, el consumo de cigarrillo o tabaquismo pasivo, el reflujo gastroesofágico, las enfermedades de la garganta- como el crup en los niños-, el resfriado común y la gripe, la sinusitis y algunas medicinas suelen ser las causas más comunes de la tos", explica la Dra. El Haj. "Si bien, en la mayoría de los casos, la tos es leve y no provoca problemas graves, en otros puede generar complicaciones y hasta problemas para respirar", remarca la profesional y agrega que debemos realizar una consulta con un médico cuando: - Existen problemas para respirar o la respiración es ruidosa. - Se detectan ronchas o hinchazón en la cara o piernas. - La garganta se siente inflamada y genera dificultad para tragar. - La tos empeora al acostarse o dura más de diez días. - La persona estuvo en contacto con alguien con tuberculosis o coronavirus. - Al toser, aparece sangre, o flema amarillenta/verdosa. - La tos es tan intensa que genera vómitos. - Se detecta fiebre. Algunos consejos para aliviar la tos La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, comparte algunos consejos útiles para tratar y aliviar la tos: - Utilizar un vaporizador o tomar una ducha de vapor para incrementar la humedad en el aire y ayudar a aliviar la garganta seca. - Tomar muchos líquidos, ya que ayudan a diluir el moco en la garganta y facilitan la expectoración. - No fumar y mantenerse alejado del tabaquismo pasivo. - Si se padece alguna alergia, evitar las sustancias que pueden provocarla como el polen, el polvo, los animales o el moho. - Si tiene reflujo, se recomienda consultar a un médico para que pueda orientar acerca de los cambios en el estilo de vida que contribuyen a disminuir los síntomas. El tratamiento dependerá siempre de la causa de la tos.



