Desde el sur de Santa Fe el amigo y guía de pesca Eduardo Gambini nos comenta que, en la laguna la Soraida de Villa Cañas donde se encontraba la pesca habilitada para residentes locales solamente se suspendieron todas las actividades con respecto a la pesca además de todos los pocos eventos deportivos que había: reuniones familiares, bares, gimnasios y restaurant entre otros por un caso de Coronavirus en la localidad de Villa Cañas. Esta medida se tomó hasta tanto se normalice nuevamente la situación.

De esta forma y según su parecer Eduardo nos comenta que la laguna La Soraida por esta temporada ya es para el olvido. Por otra parte nos comenta que está realizando algunas jornadas de pesca en la laguna la Picaza ubicada al Sur de Santa Fe la que linda con las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires siendo un enorme espejo de agua emblemático del Sur de Santa Fe y que cuenta con más de 60.000 hectáreas. Esta laguna los sorprendió por la gran cantidad de pejerreyes que hay realmente una excelente población de pejerreyes con mucho pescado chico a mediano y por supuesto con algunos ejemplares de muy buenos portes que rondan de los 800 gramos al kilo de peso. Ejemplares estos que por su pique y lucha a todos los pescadores les gusta, dándose la pesca en esta laguna toda a flote.

El pesquero visitado por Eduardo fue El Amanecer en la localidad de San Gregorio ubicada la laguna a 10 kilómetros del pueblo. La picaza habilitó la pesca para residentes locales y para pescadores que estén a 30 kilómetros a la redonda, claro está que al ser un espejo de agua tan grande estos 30 kilómetros involucran a más de 15 localidades, por lo que concurren a la misma bastante cantidad de pescadores, aunque de momento y como debe ser está todo muy cuidado con respecto a los protocolos para la pesca.

Desde Colonia, Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me comenta que el sur de Uruguay no tiene ningún caso de Covid 19 y hacia el norte los casos son muy escasos. En cuanto a la pesca dice haber muchos pejerreyes grandes los que hay días que no comen bien y se complica la pesca, pero lo que más los asombra es la gran cantidad de bagres de mar de excelentes portes que se están dando en este momento del año.

Por nuestra zona lo más notable es la gran cantidad de pejerreyes que ingresaron desde el Paraná de las Palmas por el Canal Irigoyen, donde pobladores de la zona de este canal tuvieron la oportunidad de realizar jornadas de cuantitativas pescas de esta especie, los que a comentario de los mismos se dieron con encarnes de isocas en los anzuelos por la falta de mojarras.

En nuestro programa televisivo Nº836 de esta semana hablamos sobre boyas y brazoladas para la pesca del pejerrey. Horacio Palacios nos muestra y asesora sobre armado y utilización de moldes para plomadas. Nuestro guía de pesca y referente amigo en Junín Rubén Bracco nos envía imágenes de su primera salida a la laguna de Gómez después de más de cien días.

