La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/jul/2020 Breves: Deportivas

16 de Julio de 2020







ENTRENAN EN ROSARIO Ayer se generó una nueva polémica en el fútbol argentino luego que se confirmara que un grupo de jugadores (seis de ellos del plantel de Racing) están aprovechando la flexibilización de la cuarentena en Rosario para entrenar en un predio de canchas de césped sintético que es propiedad de Iván Pillud. "Ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja", señaló el entrenador de La Academia, Sebastián Beccacece. CHANCE REAL Hoy se disputará íntegramente la 37ª y anteúltima fecha de La Liga de España, con todo el foco puesto en la posible coronación del Real Madrid: el conjunto Blanco (83 puntos) recibe a Villarreal (16.00, ESPN) y en caso de ganar se hará inalcanzable para Barcelona (79), que jugará en el mismo horario como local ante Osasuna (16.00, DirecTV). La jornada se completa con los siguientes partidos: Eibar vs Valladolid, Athletic Bilbao vs Leganes, Celta de Vigo vs Levante, Getafe vs Atlético Madrid, Mallorca vs Granada, Betis vs Alaves, Real Sociedad vs Sevilla y Valencia vs Espanyol. JUVENTUS SUMA DUDAS Aunque tiene margen como líder de la Serie A de Italia, Juventus no está atravesando su mejor momento: después de perder con Milan y empatar agónicamente con Atalanta, ayer tuvo muchas dificultades ante Sassuolo y debió conformarse con un empate 3-3 (Gonzalo Higuaín convirtió el 2-0 para la Vecchia Signora a los 12 minutos). Ayer, además jugaron: Bologna 1-1 Napoli, Milan 3-1 Parma, Sampdoria 3-0 Cagliari, Lecce 1-3 Fiorentina, Roma 2-1 Hellas Verona y Udinese 0-0 Lazio. Hoy se cerrará esta 33ª fecha con otros dos partidos: Torino vs Genoa (14.30, ESPN) y SPAL vs Inter (16.45, ESPN). En caso de ganar, el conjunto de Milan quedará como único escolta, a seis puntos de Juventus. PREMIER LEAGUE Por la 36ª y antepenúltima fecha de la Liga de Inglaterra ayer jugaron: Burnley 1-1 Wolverhampton, Manchester City 2-1 Bournemouth, Newcastle 1-3 Tottenham y Arsenal 2-1 Liverpool. Hoy, en tanto, se medirán: Everton vs Aston Villa (14.00, ESPN), Leicester City vs Sheffield United, Crystal Palace vs Manchester United (16.15, ESPN) y Southampton vs Brighton. POR OTRO PASO Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa, enfrentará hoy a Barnsley (13.00, ESPN) por la 44ª y antepenúltima fecha de la Championshipo League, segunda división de Inglaterra. En caso de ganar, el conjunto dirigido por el rosarino quedará al borde del ascenso a la Premier League (suben los dos primeros). Actualmente, Leeds manda con 84 puntos, dos más que West Bromwich (igualó 0-0 con Fulham) y tres más que Brentford (le ganó 1-0 a Preston). JUEGOS CANCELADOS El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunció este miércoles que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar inicialmente previstos para 2022 se celebrarán en 2026. La razón es que la postergación de Tokio 2020 para el próximo año debido a la pandemia de Covid-19 ha sobrecargado el calendario. "Si los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebraran en 2022 esto hubiera significado cinco Olimpiadas en sólo tres años, y supondría una excesiva carga de trabajo para todos", razonó el máximo responsable del COI.



Breves: Deportivas

16 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar