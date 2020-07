La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/jul/2020 Anoche sesionó el HCD de Campana







Entre otros puntos del Orden del Día, quedó aprobado en disidencia el proyecto del Ejecutivo que extiende el contrato con el CEAMSE para la disposición final de residuos sólidos urbanos. Anoche tuvo lugar la primera sesión del Concejo Deliberante correspondiente al mes en curso, que había sido postergada dado que el jueves anterior fue el feriado del 9 de julio. Luego del izamiento de la bandera nacional, la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto anunció que a partir de la fecha, todos los proyectos, notas y documentos escritos del HCD deberán contemplar el lenguaje de perspectiva de género. "Creí necesario tomar esa medida para poder involucrarnos un poco más y contribuir al avance y evolución que la sociedad necesita para ser más justa y equitativa" anunció, al referirse a la nueva normativa que se encuentra enmarcada dentro de la Ley Micaela, y dio por comenzada la sesión. Si bien no faltaron los debates y diferentes puntos de vista sobre algunas cuestiones tratadas, puede decirse que fue una reunión tranquila. De hecho, el oficialismo acompañó varios pedidos de Tratamiento sobre Tablas, y así se aprobaron un Proyecto de Comunicación del PJ-Frente de Todos solicitando al Ejecutivo "generar e impulsar canales de publicidad y propaganda gratuitos para pequeños emprendimientos gastronómicos"; y otro de Comunicación del mismo bloque, expresando el "beneplácito ante la creación del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género" por parte de la provincia de Buenos Aires al cual, aclaró Mariela Schvartz (Juntos por el Cambio) el Municipio ya adhirió firmando el convenio y "ahora queda a la espera de los fondos asignados". También prosperó un pedido de tratamiento Sobre Tablas de la UV Calixto Dellepiane que, con modificaciones propuestas por el oficialismo, se transformó en una Resolución para que EDEN brinde una respuesta a los usuarios sobre los recientes cortes de energía experimentados en diferentes barrios de la ciudad. No tuvo la misma suerte un Proyecto de Comunicación del Bloque PJ - Frente de Todos "solicitando realizar un censo para relevamiento del Barrio Santa Lucía en forma conjunta con el Municipio de Zárate, en el marco de la pandemia por COVID 19". El oficialismo no acompañó la iniciativa entendiendo, entre otras cuestiones debatidas, que el censo ya fue realizado en el sector del barrio que corresponde a Campana y se han desplegado diferentes acciones, incluyendo la "asistencia integral" a 12 familias del barrio que guardan aislamiento estricto. En cuanto a los 22 Despachos de Comisión tratados, se aprobó con la disidencia de las dos bancadas opositoras, el Proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo convalidando la adenda al convenio suscripto entre el CEAMSE y la Municipalidad de Campana. Alexis Twyford (UV Calixto Dellepiane) pidió la palabra para fundamentar el voto negativo de su bloque sobre la prórroga del contrato que ahora tiene vigencia de enero de este año hasta diciembre de 2021. También hizo lo propio Soledad Calle (PJ-Frente de Todos). Con matices, ambos concejales coincidieron en que la vigencia de la relación con el CEAMSE está relacionada con una falta de gestión por parte del Ejecutivo para encontrar una opción más conveniente y económica para la disposición final de residuos, cuyo costo final creció considerablemente luego de que fuera clausurado el predio de Cóncaro hace dos años atrás. En ese sentido, el concejal Diego Lis (Juntos por el Cambio) explicó que dadas las opciones disponibles evaluadas por el Ejecutivo, la del CEAMSE es la más conveniente. También aclaró que el contrato se puede cancelar en cualquier momento, dando aviso con 60 días de anticipación.

La oposición pidió 4 tratamientos sobre tablas, 3 de los cuales acompañó el oficialismo.





Por iniciativa de la presidenta del cuerpo, todos los proyectos, notas y documentos escritos del HCD deberán contemplar el lenguaje de perspectiva de género.





Lis explicó que actualmente la del CEAMSE es la opción más conveniente para disponer residuos sólidos urbanos.





Twyford pidió la palabra para fundamentar el voto negativo de su bloque sobre la prórroga del contrato que ahora tiene vigencia de enero de este año hasta diciembre de 2021.





La oposición pidió cuatro tratamientos sobre tablas, tres de los cuales acompañó el oficialismo.

#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 16 de Julio de 2020. ️▶️ https://t.co/a3mijDbqBP pic.twitter.com/YFqDbWQytl — La Auténtica Defensa (@LADdigital) July 16, 2020

Anoche sesionó el HCD de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar