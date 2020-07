Vecinos del Callejón San Sebastián se manifestaron al borde de la Ruta 6

Fue a la altura del puente de Honda. Reclamaron diversas obras de infraestructura y la "apertura" de la calle Viola. Un grupo de personas, autoidentificados como vecinos del callejón San Sebastián, se manifestaron sobre un costado de la Autovía 6 a la altura de la planta automotriz Honda. Según trascendió, reclamaban distintas obras de infraestructura, la "apertura" de la calle Viola y hasta por problemáticas de "seguridad" en la penitenciaria local. Policía Bonaerense desplegó un móvil para garantizar que el piquete -que incluyó la quema de cubiertas y ramas - no obstaculizara la circulación en la ruta, lo que no llegó a ocurrir en ningún momento. Luego que los manifestantes se retiraron, Bomberos Voluntarios intervino para apagar las llamas remanentes y remover los residuos. De acuerdo a un manifiesto que circuló por las redes sociales, se trató de una protesta "contra la inutilidad del poder político" y que fue calificada como "trascendente" por sus responsables. "Los Vecinos Autocon-vocados Los Pioneros -tal como se autodenomina el grupo- asumimos nuestra propia conducción, de manera democrática, directa y asamblearia, sin necesidad de ninguno de los partidos ni los referentes electorales (ni de Todos ni de Juntos), ni de punteros y de operadores políticos", señala el escrito. Y agrega que "a fuerza de piquetes" se logró demostrar que "Kicillof y su ministro de seguridad Berni fueron inservibles para resolver la precaria seguridad de la Unidad Penal Campana"; y que "el intendente Abella y su secretario de Planeamiento Agostinelli fueron inservibles para dar respuesta a nuestro reclamo de apertura de la calle Viola que nos excluye del acceso de ambulancias, bomberos y policía". Vecinos en el lugar precisaron las exigencias a las autoridades. "El callejón San Sebastián es intransitable, cae una sola gota de agua y no se pude pasar", dijo una mujer. Y cuestionó al ministro Berni por presuntas irregularidades en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que estarían afectando a los habitantes de las inmediaciones al complejo carcelario local. Por su parte, Gladys Silva -quien dijo ser enfermera municipal retirada- aseguró que le entregó a Abella dos notas con reclamos en sendas visitas a la sale de salud del barrio Villanueva, no obteniendo respuestas. "¿Sabe que acá si llueve no entra ni el SAME, ni los Bomberos o la Policía? Me parece que el intendente no sabe dónde está el callejón", expresó. De acuerdo al parte policial de la protesta, los vecinos presentes también reclamaron por "falta de obras públicas, asfalto y luminaria públicas". La manifestación se desconcentró de forma pacífica. En diálogo con La Auténtica Defensa, desde la Asociación de Vecinos de Los Pioneros se despegaron de la protesta y cuestionaron a sus dirigentes. "El que tenga intereses políticos que se presente en el HCD o en el Palacio Municipal", subrayaron.

Según un manifiesto que circuló por las redes sociales, se trató de una protesta "contra la inutilidad del poder político".





El reclamo sería por obras de infraestructura, la "apertura" de la calle Viola y problemáticas de "seguridad" en la penitenciaria local.





Desde la Asociación de Vecinos de Los Pioneros se despegaron de la protesta



Vecinos del Callejón San Sebastián se manifestaron al borde de la Ruta 6

