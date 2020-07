Ante la llegada del 20 de julio, Abella advirtió que un encuentro puede disparar los contagios de Covid-19. El intendente Sebastián Abella pidió a los vecinos ser responsables y no reunirse por el Día del Amigo porque un encuentro puede disparar los contagios de Covid-19. "Es una fecha en la que todos vamos a querer estar cerca de nuestras personas queridas. Pero no es el momento. Es el momento de quedarse cada uno en su casa. Porque una reunión que piensan que es menor, puede ser viral y contagiar a un montón de personas", enfatizó Abella al tiempo que agregó que esa situación "complicaría el pedido de pasar a la fase 4 del aislamiento social". Por ello, instó a la población a celebrar el Día del Amigo "en sus casas, aislados, hacer reuniones por Zoom y a la distancia".





El Intendente pidió a los vecinos no reunirse por el Día del Amigo

