Edición del viernes, 17/jul/2020
Abel Furlán: "El Gobernador ya está pensando en la post pandemia"







El representante del Secretariado Nacional de la UOM fue convocado por Axel Kicillof para participar de una reunión virtual junto al Gabinete provincial. El ex Diputado Nacional destacó la importancia de generar consensos para afrontar la situación: "El objetivo es llegar al fin de la pandemia con el mayor entramado productivo de pie". La situación económica y social, y las necesidades particulares de cada sector de cara a la pospandemia, fue el principal eje de la convocatoria realizada por el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, a diferentes referentes del movimiento obrero. El único representante que tuvo nuestra zona fue el ex Diputado Abel Furlán, integrante del Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, quien fue especialmente invitado por el Gobernador y tras finalizar el encuentro virtual, destacó "la importancia de generar consensos para poner la provincia en marcha, y en donde el movimiento obrero tiene que ocupar un rol central en esta tarea". Según fuentes cercanas al gremialista, la relación entre Furlán y Kicillof es muy estrecha, algo que el propio dirigente reconoció: "Con Axel compartimos la resistencia, desde la cámara de diputados, los cuatro años de macrismo y desindustrialización. Si bien nuestra relación es previa, desde ese lugar forjamos un vínculo que incluso excede la política, y realmente me honra siempre con su reconocimiento. Tengo mucho agradecimiento hacia él, y también una gran esperanza sobre lo que representa para la política argentina". Respecto al saldo de la reunión, el titular de la UOM Zárate Campana dijo que "el principal objetivo es llegar al fin de la pandemia con el mayor entramado productivo de pie. La salida está fuertemente vinculada al fortalecimiento del desarrollo industrial, la generación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno. Por supuesto que el apoyo del movimiento obrero es fundamental, pero también será indispensable contar con los legisladores en todos sus escaños, desde Senadores hasta Concejales". "Habrá que trabajar mucho para reconstruir todo aquello que arrasó el gobierno macrista, y que terminó de fulminar la crisis devenida por una pandemia inédita. Pero tenemos Fe en que estamos en las manos correctas para revertir todo esto y poder salir adelante" concluyó Furlán.

