La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

17 de Julio de 2020







MERCADO "PRESO" El sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano bloqueó la entrada y salida de por lo menos cinco centros de distribución de Mercado Libre, medida de fuerza que provocó la paralización del envío de productos comprados a través de la plataforma. El reclamo es que la empresa modifique el encuadramiento de sus trabajadores de logística y pasen a percibir el salario dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCC) de la organización que comandan Hugo y Pablo Moyano. "El bloqueo ilegal del Sindicato de Camioneros a nuestros centros de distribución afecta a miles de pymes que dependen de la venta de productos online y tiene un impacto directo en los millones de usuarios que necesitan recibir productos esenciales en este contexto de pandemia", sostuvo Mercado Libre en un comunicado. AL FINAL PUEDEN El Banco Central decidió no aprobar una restricción a la compra de dólares por parte de beneficiarios del Ingresos Familiar de Emergencia (IFE) y resolvió que sean las propias entidades del sistema financiero las que controlen transferencias inusuales de moneda extranjera en las cuentas de sus clientes. La medida que finalmente el Directorio de la autoridad monetaria resolvió no dar curso apuntaba a desactivar un supuesto esquema de "coleros digitales" por el que se intentaba sobrepasar el tope de adquisición de US$ 200 mensuales por persona en el Mercado Único y Libre de Cambios. A la manera de los tradicionales "coleros" en las casas de cambio, este esquema se basaría en que las personas interesadas en comprar más dólares que el máximo permitido utilizasen cuentas de otros titulares, que podrían ser o no beneficiarios del IFE, para hacerse de montos superiores a los US$ 200 mencionados. FRANQUICIAS EN PELIGRO La pandemia de coronavirus castigó la actividad económica en general y en particular al comercio, donde provocó el cierre de 4.200 locales ligados a cadenas de franquicias y la pérdida de 30 mil empleos directos, según un informe de la cámara del sector. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) en conjunto con las cámaras de Córdoba, Mendoza y San Juan. Entre las principales cadenas de franquicias de todo el país en el trimestre abril-junio, cerraron el 14% de los puntos de venta y se perdieron el 15% de los empleos directos. "Si se proyecta al total del universo de las franquicias esto representaría el cierre de unos 4.200 comercios y la pérdida de unos 30 mil puestos de trabajo", indica el estudio. ORO NEGRO Los precios mayoristas revirtieron la tendencia declinante de los meses previo y aumentaron 3,7% en junio, nuevamente influenciados por la variación de la cotización del petróleo y el gas, que el mes pasado tuvieron una significativa suba del 28,6%, de acuerdo con el reporte del INDEC. Si bien tienen composiciones diferentes, la suba de los precios mayoristas coincidieron con los minoristas informados el miércoles, que cerraron el mes pasado con un alza del 2,2%, un desempeño que superó todos los pronósticos y, además, quebró la tendencia descendente de 1,5% repetida en abril y mayo. De la evolución del precio del petróleo dependerá en buena medida la suerte de la inflación minorista, en tanto una nueva suba podría llevar consigo un incremento en el precio de los combustibles. En ese sentido, la intervención tanto del gobierno actual como del anterior para evitar bruscas oscilaciones en el precio de la nafta y el gasoil atenuó en parte ese impacto, tanto para la suba en el curso de 2019 como para la baja en los últimos meses. Es por esa razón que el precio del combustible no tuvo bajas significativas en abril y mayo como ocurrió en otros países de la región, lo que se reflejó en la deflación de precios en la mayoría de los casos.



Breves: Noticias de Actualidad

17 de Julio de 2020

