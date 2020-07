La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/jul/2020 Nueva conferencia entre referentes de la red de Hospitales Humanitas en Italia y médicos latinoamericanos







Participaron integrantes de los equipos sanitarios de más de 30 comunidades en ocho países. Los especialistas europeos compartieron su conocimiento y experiencia acumulados con distintos tipos de testeos y tratamientos del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Centro de Investigación Humanitas, parte del Grupo Techint, ha estado trabajando bajo la convicción de que el conocimiento sobre los diversos avances contra esta pandemia deben ser dados a conocer públicamente, para que a través de su intercambio se facilite y acelere la incorporación de nuevas terapias y tratamientos. El hecho de que Italia fuese uno de los primeros países en ser golpeado por COVID-19 les ha brindado a los investigadores de Humanitas la posibilidad de recopilar investigación e información médica sobre este virus: por eso,habiendo superado la etapa más difícil, referentes médicos de la red de Hospitales Humanitas compartieron sus conocimientos sobre distintos tipos de testeos y tratamientos durante una conferencia virtual a la que se conectaron más de 170 integrantes de los sistemas sanitarios de más de 30 comunidades latinoamericanas, entre ellas Campana. Humanitas es una red de hospitales perteneciente al Grupo Techint que promueve, implementa y gestiona iniciativas de cuidado de la salud, investigación y enseñanza. Posee establecimientos con tecnología de última generación en Milán, Bérgamo, Turín, Catania y Castellanza, y desempeñó un rol clave en la asistencia a la población durante la pandemia de COVID-19. Fue el segundo de los encuentros médicos a distancia; el primero había sido organizado en mayo y abordó las características clínicas más frecuente de los cuadros por infección de coronavirus, junto al impacto que la enfermedad estaba teniendo en la organización de los hospitales italianos. "Esta vez -explicó Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint - la conferencia se abocó al análisis del proceso de testeo, los tratamiento más eficaces, la evolución de los rebrotes que se están registrando y las investigaciones en pos de una vacuna". "Si la anterior fue una conversación más acerca del contexto y los tipos de paciente en general, esta fue una charla más profunda y orientada a brindar claves sobre qué funcionó y cuáles tratamientos todavía se están evaluando, teniendo en cuenta la proximidad del pico de la pandemia en nuestro continente", precisó. Los referentes de Humanitas estuvieron encabezados por el Dr. Alberto Mantovani, Profesor Emérito de la Universidad de Humanitas y Director Científico de Humanitas, quien es considerado uno de los inmunólogos más importantes del mundo y el investigador italiano más citado en la literatura científica internacional. Mantovani explicó las investigaciones realizadas en torno a la interacción del coronavirus con el sistema inmunológico, se refirió a las drogas de mejor respuesta y aclaró que no hay indicios de mutación. "El virus es muy estable, no se detectaron cepas que sugiera una mayor agresividad o una atenuación", aseguró. El Dr. Mantovani estuvo acompañado por el Dr. Salvatore Badalamenti, Director de la Unidad de Humanitas, la Dra. Elena Azzolini, Subdirectora de la división de Salud Médica de Humanitas y la Dra. María Teresa Sandri, Jefa de la Unidad Operativa del Laboratorio de Análisis de Humanitas. "A Italia la pandemia llegó antes, por lo que sus médicos están siempre un paso adelante nuestro. Todo lo que van probando y aprendiendo nos sirve para ganar tiempo frente al avance de la pandemia", afirmó Marcelo Medina, director del Hospital Municipal San José de Campana, quien ponderó además "el trabajo en conjunto con el sector privado y el resto de los centros médicos de la región". Por su parte, Carlos Bachiochi, director asociado del Sanatorio Augusto T. Vandor de la UOM, valoró "la información compartida en relación a los testeo rápidos y del tipo PCR". También subrayó la importancia "de la evidencia presentada por los colegas italianos respecto a los casos de reinfección, una de las dudas que todavía tenemos en Argentina". Ante la pandemia, Tenaris se encuentra desplegando un plan de inversión por más de 1,9 millones de dólares y que contempla: Fortalecimiento de infraestructura. Tenaris y Techint Ingeniería y Construcción llevaron adelante la obra que intervino el sistema de soporte para camas de la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal San José (HMSJ). Mediante el incremento del caudal y presión del aire comprimido, la mejora de la infraestructura eléctrica y el reemplazo del sistema de acumulación de oxígeno medicinal, el nosocomio puede disponer ahora de hasta 40 cámaras con asistencia mecánica respiratoria. Además, Tenaris donó más 900mil dólares para el proyecto del Hospital Solidario de Alta Complejidad para pacientes con COVID-19, que lidera el Hospital Universitario Austral y que atiendea pacientes sin ningún tipo de cobertura médica. La empresa también participó de manera activa en su diseño y montaje. Y gestionó para que asista a vecinos de Campana y Zárate. Complejización de operaciones médicas. Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia médica de distintos centros médicos de la región. En total se donaron 16 camas de terapia intensiva, 12 al HSMJ y 4 al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, junto equipamiento complementario: 16 flujímetros, 16 bombas de infusión, 16 manómetros de aire comprimido y 16 manómetros de oxígeno. También se entregaron 40 tubos se oxígeno al centro de aislamiento intermedio que el Municipio de Zárate montó en su Hogar de Ancianos, luego de trasladar a los adultos mayores a otro establecimiento. Insumos de bioseguridad. A la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.500 barbijos especiales N 95; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se hicieron donaciones a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y a la Diócesis de Campana y Zárate. Centro de aislamiento COVID-19. Tenaris cedió en comodato al Municipio de Campana las instalaciones del Hotel Siderca para ser usado como centro de aislamiento para pacientes leves o con cuadros sospechosos de infección por coronavirus. El acuerdo no contempla gasto alguno para la comunidad. El Hotel Siderca, que fue especialmente acondicionado para este nuevo propósito, cuenta con un total 52 habitaciones y servicio de recepción y seguridad las 24 horas. Mientras dure el comodato, Tenaris se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones. Además, personal administrativo del Hotel recibió capacitaciones por parte de autoridades sanitarias para asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes.



