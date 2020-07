A las dificultades en el suministro que enfrentaron vecinos de Las Acacias, ahora se suman reclamos desde las calles Zaballo y Tristán González. Problemas con la luz se siguen registrando en distintos puntos de la ciudad. Al reclamo proveniente desde Las Acacias este jueves se sumó el de vecinos de La Josefa, quienes denunciaron que llegaron a estar casi 15 horas sin electricidad. El problema, según le contó el vecino Aldo a La Auténtica Defensa, habría sido exclusivo de una o dos fases que abastecen las viviendas ubicadas en las inmediaciones de Zaballo y Tristán González. El corte arrancó alrededor de las 21 horas del miércoles y se extendió hasta el mediodía del jueves. No se pudo confirmar si intervino personal de la empresa EDEN. Pero ahí no termina el problema. De acuerdo a Aldo, en la zona el tendido eléctrico sufre de baja tensión, lo que hace que los electrodomésticos estén "al filo" de quemarse. "Yo tengo el aparato para medir la tensión y me dice que hay 175 voltios, cuando debería haber 220", señaló el vecino. En ese sentido, dijo que los cortes de luz son raros, pero el débil abastecimiento es crónico desde hace por lo menos un mes. Los reclamos ya se han efectuado a EDEN. Mientras tantos, los vecinos aguardan que en esa zona de La Josefa la luz llegue con fuerza.

“Yo tengo el aparato para medir la tensión y me dice que hay 175 voltios, cuando debería haber 220", señaló el vecino (foto ilustrativa).



La Josefa, otro barrio con problemas de energía eléctrica

